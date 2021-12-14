طقس اليوم.. الأرصاد تكشف انخفاض الحرارة وأماكن الأمطار.. القاهرة 20

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إن طقس اليوم الثلاثاء، سيكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، ويكون مائلا للبرودة على السواحل الغربية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس ليلا باردا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، كشفت الأرصاد أن هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار

ولفتت الأرصاد إلى وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30: 40% على السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة ، وفرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على جنوب الدلتا على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية.

وبالنسبة لـ حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

الاسكندرية 18 13

وادى النطرون 20 13

طنطا 20 12

شبين الكوم 20 13

دمنهور 19 13

بلطيم 20 12

مطروح 18 12

السلوم 17 09

سيوة 17 08

بورسعيد 20 16

دمياط 20 15

الزقازيق 20 12

المنصورة 19 12

الاسماعيلية 20 12

السويس 20 13

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 20 14

نخل 20 09

نويبع 23 18

طابا 23 12

كاترين 18 07

الطور 24 15

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 16

مرسى علم 26 16

الفيوم 20 11

بنى سويف 20 10

المنيا 20 09

أسيوط 21 08

سوهاج 22 10

قنا 24 11

الأقصر 26 11

أسوان 28 11

ادفو 28 12

أبوسمبل 27 12

الوادى الجديد 25 10

شلاتين 27 15

ابو رماد 26 15

حلايب 26 16

رأس حدربة 25 16