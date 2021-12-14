دوت الخليج ينشر أماكن تطعيم شلل الأطفال 2021

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أماكن تطعيم شلل الأطفال 2021 ، من أهم الكلمات البحثية عبر محركات البحث «جوجل»، وذلك لحرص الأسر على معرفة أماكن تطعيم شلل الأطفال 2021، لوقاية أبنائهم من هذا المرض، قبل أن يصل إليهم.

ويعرض دوت الخليج أماكن تطعيم، ضمن الخدمات الإخبارية الفورية المستمرة التي يقدمها الموقع لقرائه.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن أماكن تطعيم شلل الأطفال 2021، ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

أماكن تطعيم شلل الأطفال 2021

وأوضحت الوزارة، أنه من المقرر انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، في الفترة من 19 ديسمبر وتستمر لمدة 4 أيام.

ويحتوي تطعيم شلل الأطفال على 7 جرعات من التطعيم "سابين" الفموي ويبدأ عند الميلاد، وبعد إتمام شهرين ثم 4 أشهر ثم 6 أشهر ثم 9 أشهر ثم عام وثمانية عشر شهرا، بالإضافة إلى ثلاث جرعات من تطعيم شلل الأطفال "سولك" بالحقن عند إتمام شهرين ثم أربعة أشهر ثم ستة أشهر.

هذا وكانت وزارة الصحة، قد أشارت إلى أماكن التطعيم ضد شلل الأطفال 2021 والتى تتواجد فى التالي:-

- فرق متجولة تتنقل بين المنازل في جميع المحافظات.

- فرق متجولة في كافة دور رياض الأطفال.

- فرق ثابته في كافة الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة.

- مواقع التجمعات السكنية في الأسواق ومحطات القطارات والأتوبيسات ومحطات المترو والمولات.

كما وضحت وزارة الصحة أن حملة تطعيم ضد شلل الأطفال موسعة على جميع محافظات الجمهورية وأن الهدف منها تقوية مناعة الأطفال من يوم إلى 5 سنوات وعلى أولياء الأمور التوجه إلى أقرب مكان من أماكن التطعيم ضد شلل الأطفال 2021