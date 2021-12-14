مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.. والقنوات لناقلة

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تقام اليوم الثلاثاء، مباريات هامة ومن ابرزها، ينتفورد ضد مانشستر يونايتد فىفي الدوري الإنجليزي، وشتوتجارت ضد بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الألماني

شتوتجارت ضد بايرن ميونخ في تمام الساعة السابعة والنصف مساء

أرمينيا بيليفيلد ضد بوخوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء

ماينز 05 ضد هيرتا برلين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء

فولفسبورج ضد كولن في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

برينتفورد ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

نوريتش سيتي ضد أستون فيلا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium .

مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

انتهت أحداث مباراة جالاتا سراي وريفرز سبور، بنتية هدف دون رد للأخير، في لقاء الجولة السادس عشر من منافسات الدوري التركي الممتاز.

ويلعب الدولي المصري مصطفى محمد في صفوف جالاتا سراي التركي، في خط الهجوم، والذي شارك في لقاء يوم بديل في الدقيقة التاسعة والسبعون من عمر اللقاء.

وجاء هدفف الفوز في المباراة في الدقيقة الثمانين من عمر اللقاء، عن طريق فيصل فجر، بالرغم من استحواذ جالاتا طوال أحداث المباراة.

تشكيل جالاتا سراي في المباراة:

حراسة المرمى: موسيلرا.

خط الدفاع: يديلين، لوينداما ، نيلسون، فان أنهولت.

خط الوسط: سفيان فيجولي، بيركان ، تايلان، محمد كريم أكتوركوغلو.

خط الهجوم: مباي دياني.

جالاتا سراي بالدوري الأوروبي

وتأهل فريق جالاتا سراي إلى دور المجموعات على حساب فريق ريندرز الدنماركي، إذ انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي وفاز جالطة سراي في الإياب بهدفين لهدف.

ويقع فريق جالاتا سراي ضمن المجموعة الأولى بجانب كل من لاتسيو الإيطالي ولوكو موتيف موسوكو الروسي ومارسيليا الفرنسي.