كيف يتم تلقين المحتضر عند الموت؟.. اعرف الصح

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، ضمن مبادرة "اعرف الصح"، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وقالت الإفتاء: "يُسن عند الاحتضار تلقين المحتضَر الشهادتين بنطقهما أمامه دون إلحاحٍ مُنَفِّر، وتوجيهه للقبلة وتغطيته وتغميض عينيه، وتندية شفتيه وقراءة شىءٍ من القرآن".

تلقين المحتضر

وأضافت: "تلقين المحتضر الشهادتين بنطقهما أمامه دون إلحاحٍ منفر وليس بطلب قولها منه؛ وهذا هو معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ" .. رواه مسلم.

وتابعت: "يسن توجيهه إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن إذا كان هذا لا يزعجه، تفاؤلًا بأنه من أهلها، ولأن البراء بن معرور رضى الله عنه، أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "أصاب الفطرة.." .. رواه البيهقى والحاكم".

كيفية تلقين المحتضر

واستطردت دار الإفتاء: "يسن كذلك، قراءة شيءٍ من القرآن الكريم، كسورتى الإخلاص، ويس، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: "اقرأوا سورة يس على موتاكم".. رواه أحمد وأبو داود.

وتابعت: "يسن تغميض عينيه، وتندية شفتيه بعد تأكد الموت، للبقاء على منظرٍ حسن، ولقول النبى الكريم صلى الله عليه وسلم: "إن الروح إذا قبض تبعه القصر" .. رواه مسلم، وذلك لما دخل على أبى سلمة رضى الله عنهما، وقد شق بصره فأغمضه، كما يجب تغطيته صيانة له عن الانكشاف، وسترا لصورته المتغيرة عن الأعين".