موجز دوت الخليج: وفاة المخرج محمد نبيه.. وآخر تطورات أزمة مواعيد الأهلى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 1321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 307926 حتى اليوم. الصحة: 799 إصابة جديدة بـ كورونا.. و44 حالة وفاة كيف يتم تلقين المحتضر عند الموت؟.. اعرف الصح طقس اليوم.. الأرصاد تكشف انخفاض الحرارة وأماكن الأمطار.. القاهرة 20 أكاذيب الإخوان ضد مؤسسات الدولة.. المفتى: الزبد سيذهب جفاء اقتصاد العالم يتعافى بعد ويلات كورونا.. خبير يكشف التفاصيل (فيديو) التحالف العربى يعلن صد هجوم جديد من عصابة الحوثى على السعودية كورونا فى روسيا.. حصيلة مفزعة من الإصابات خلال 24 ساعة جونز هوبكنز: إصابات كورونا فى أمريكا تخطت الـ 50 مليونا عروض حسين فيصل.. رئيس سموحة يكشف التفاصيل آخر تطورات أزمة الأهلى فى تضارب مواعيد مونديال الأندية مع أمم إفريقيا أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب من داخل الإستوديو .. صور وفاة المخرج والفنان محمد نبيه.. تفاصيل مشواره وموعد الجنازة دراسة: الخلط بين هذين اللقاحين يزيد من خطورة الإصابة بـ كورونا تفاصيل سقوط مسؤولين عن نادٍ صحى بالجيزة.. استغلوا القاصرات فى الرذيلة

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