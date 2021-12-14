ننشر مواعيد التطعيم ضد شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان مواعيد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تستهدف تقوية مناعة الأطفال وحمايتهم من المرض.

وينشر دوت الخليج، فى السطور التالية مواعيد التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

مواعيد التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

ومن المقرر أن تبدأ حملة وزارة الصحة والسكان للتطعيم ضد شلل الأطفال ، يوم الأحد المقبل الموافق 19 ديسمبر، والتي تستمر 4 أيام، وذلك لرفع وتقوية المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

مواعيد تطعيم الحملة القومية للتطعيم ضد الأطفال

وتبدأ الحملة القومية للتطعيم ضد الأطفال عملها على مدار 4 أيام من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً بكل محافظات الجمهورية.

وتعمل الحملة القومية للتطعيم ضد الأطفال، على تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشراقية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.