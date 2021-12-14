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مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 لموظفي الحكومة

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 لموظفي الحكومة ، ارتفعت أعمال البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 لموظفي الحكومة ، وذلك لاهتمام موظفي القطاع العام بمعرفة مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 لموظفي الحكومة ، والمقدر عددهم بحوالي 6 ملايين موظف.

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ننشر مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021

واعتمد محمد معيط، وزير المالية، موعد صرف مرتبات العاملين فى الجهاز الإداري للدولة عن شهر ديسمبر، كما أعلنت وزاراة المالية موعد رواتب شهر ديسمبر خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر، وحتى الثلاثاء 28 ديسمبر، وذلك وفق الجدول المحدد لكل جهة للصرف وذلك الحد من التكدس لمنع انتشار فيروس كورونا.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021

يتم صرف الرواتب بداية من شهر ديسمبر على يومين هما الأربعاء 22 ديسمبر والخميس 23 ديسمبر 2021، على أن يتم صرف رواتب العاملين فى الهيئات، التى لم تصرف الرواتب خلال اليومين السابقين فى أيام 26 و27 و28 ديسمبر.

ويختلف نظام الصرف فى شهر ديسمبر عن الشهور السابقة، والتى كان يتم خلالها صرف الرواتب علي 3 أيام، مع تحديد يومين للجهات التى لم تصرف خلالها.

وفى وقت سابق، كانت وزارة المالية قد طالبت الجهات الإدارية، إبلاغ العاملين بها بـ مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 لموظفي الحكومة، لتخفيف الزحام حول ماكينات ATM علي قدر الإمكان.

هذا وقد تم صرف مرتبات شهر نوفمبر على 3 أيام هي الثلاثاء والأربعاء والخميس من 23-25 نوفمبر 2021، على أن يقوم العاملون الذين لم يصرفوا فى الأيام المحددة بالصرف يومي الأحد والاثنين الموافقين 28 و29 نوفمبر.