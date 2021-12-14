بعد قليل.. إكسترا نيوز تكشف محادثات عبدالله الشريف والمتهمة ميرفت محمد

جدة - نرمين السيد - أمس كشفت وزارة الداخلية، فى بيان لها، حقيقة التسريب المفبرك والمزعوم لإحدى مؤسسات الدولة، وأوضحت، أنه أمكن لقطاع الأمن الوطنى كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها.

وألقت الداخلية القبض على المتحدثة فى الفيديو، والتى اتضح أنها "امرأة سيئة السمعة"، وخلال التحقيقات قالت، إنها تدعى ميرفت محمد على، من مواليد 69.

وتابعت: "السنادى اشتغلت فى مجال المقاولات، علشان أزود دخلى، وتعرفت فى شهر 9 اللى فات على شخص بيشتغل فى المجال ادعى إن اسمه اللواء فاروق القاضى".

واستطردت: "فاروق القاضى ادعى إن له علاقات بناس كبيرة فى الدولة وأنا قولت له أنا شغالة فى رئاسة الجمهورية وإننا بعلاقتنا نعمل مصالح كتير".