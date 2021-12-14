توجيهات الرئيس السيسى بتعزيز مشروعات قناة السويس تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - كما سلطت صحف القاهرة الضوء على انطلاق أكبر مؤتمر دولى لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ، وأبرزت - أيضا - بيان وزارة الداخلية والذى كشف حقيقة التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة.

وفى الشأن الاقتصادى، تناقلت الصحف إعلان وزير المالية محمد معيط عن إعفاءات ضريبية لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتخفيف عن المواطنين.

وفى التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اجتماع الرئيس السيسى مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حيث وجه الرئيس بتعزيز مشروعات هيئة قناة السويس فى إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير القناة ومجراها الملاحى وكافة مرافقها، وذلك لدعم التنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية.

ونقلت صحيفتا (الأخبار) و(الجمهورية) عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، قوله إن الاجتماع تناول "متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس خلال العام الحالى"، واطلع الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالى وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، حيث شهد شهر نوفمبر الماضى تحقيق أكبر حمولة للبضائع العابرة وأعلى إيرادات شهرية فى تاريخ الهيئة.

وأوضحت أن رئيس هيئة قناة السويس عرض -خلال الاجتماع- الهيكل الجديد الذى تم الإعلان عنه لرسوم عبور السفن فى قناة السويس، والذى سيتم تطبيقه بدءا من شهر فبراير القادم، فضلا عن المردود المتوقع منه، حيث جاء مواكبة لتوقعات المؤسسات الدولية المتخصصة بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد العالمى وأسعار البترول العالمية، وتم أيضا عرض أصداء مشاركة قناة السويس فى معرض "إكسبو دبى 2020" من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات المختلفة، والتى هدفت للترويج للقناة ومنطقتها الاقتصادية.

وفى اجتماع ثان، أوردت صحيفة (الأهرام) توجيهات الرئيس السيسى - خلال اجتماعه مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - بأن يتم التركيز على المتميزين من الأئمة وصقلهم علميا ومهاريا من أجل تكوين كتلة معرفية تعزز من أداء الجانب الدعوى على أساس صحيح ومستنير.

وذكرت (الصحيفة) أن الرئيس السيسى أطلع - خلال الاجتماع - على جهود وزارة الأوقاف فى تدريب وبناء قدرات الأئمة الجدد والموظفين بالوزارة، سواء من خلال ما تنفذه الوزارة من دورات بأكاديمية الأوقاف أو بالتعاون مع الأزهر الشريف ومؤسسات الدولة الأخرى، مشيرة إلى أن وزير الأوقاف عرض فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم التى عقدت مؤخرا، والإقبال الدولى الواسع الذى شهدته باعتبار أن الفوز بها يعد بمثابة شهادة اعتماد دولية فى قراءة القرآن الكريم.

إلى ذلك، سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى تعقد بمدينة شرم الشيخ وتستمر حتى 17 ديسمبر الجارى.

ونشرت (الجمهورية) تحت عنوان "رئيس الوزراء يشارك فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مكافحة الفساد" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء شارك فى فعاليات الجلسة الافتتاحية، مشيرة إلى أنه قبيل بدء الجلسة جرت مراسم رفع علم الأمم المتحدة وعلم مصر على مقر مؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية، حيث قام برفع العلمين الدكتور مدبولى والدكتورة غادة والى، وكيل أمين عام الأمم المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أنه تم انتخاب المهندس حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيسا جديدا للمؤتمر فى دورته التاسعة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الوزراء، القول إن الفساد يشكل إحدى العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد تقوض النمو والازدهار وتعيق تحقيق جودة الحياة، وتؤدى إلى ارتفاع معدلات الفقر وضعف الثقة فى المؤسسات العامة، كما تؤثر سلبا على حقوق الإنسان، داعيا إلى التعامل مع منع ومكافحة الفساد، باعتبارها قضية محورية تتداخل مع كافة أوجه التنمية المختلفة، مؤكدا أن الفساد ليس فقط شأنا محليا، ولكنه عابر للحدود، وهو ما يفرض ضرورة التعاون الجاد والمثمر.

ونقلت صحيفة (الأخبار) عن غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا، القول إن غياب الشفافية والنزاهة يحرم العدالة من الوصول إلى أهدافها، مضيفة أن الوقت الحالى هو المناسب كى يقف العالم أمام مسئولياته، وعلى كل شخص أن يقوم بدوره، بخاصة القادة والزعماء لمواجهة ومكافحة الفساد أكثر من أى وقت مضى.

وفى الشأن الأمنى.. تناولت صحف القاهرة بيان وزارة الداخلية والتى كشفت من خلاله حقيقة التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة، والذى تناولته أحدى القنوات الفضائية المنتمية لتنظيم الإخوان الإرهابى.

ونقلت الصحف عن البيان "أنه انطلاقا مـن جهود وزارة الداخلية فى حماية البلاد من المخططات الإجرامية التى تضطلع الكيانات المعادية خاصة تنظيم الإخوان الإرهابى بالترويج لها والتى تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، وذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة فى أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأى العام، وفى ضوء ما رصدته المتابعة مؤخرا من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء فاروق القاضى مع سيدة تدعى ميرفت محمد أدعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بإنشائها فى مختلف المجالات وذلك بغرض تحقيق ربح مادى للمذكورة".

وأوضحت أن قطاع الأمن الوطنى تمكن من كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها؛ حيث تبين أن الأول يدعى حنفى عبد الرازق السيد محمـد ("61" عاما – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه فى عدد "22" قضية متنوعة "نصب، قتل خطأ، تنقيب عن آثار")، والثانية تدعى ميرفت محمد على أحمد البدوى (52 عاما – حاصلة على ليسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية).

اقتصاديا.. تداولت الصحف تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية - والتى أكد خلالها - أن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبى، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، موضحا أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.

عربيا.. أبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) حوار وزير الداخلية اللبنانى لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) بلبنان، والذى أكد خلاله، أن مصر قدمت تجربة يحتذى بها فى تحقيق الأمن الذى قادها للاستقرار، وتحقيق نقلة نوعية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، سواء على الصعيد الاقتصادى والازدهار الذى عم البلاد، أو على مستوى التأثير فى المنطقة.. مضيفا أن العلاقة التاريخية بين مصر ولبنان تؤكد على محبة اللبنانيين لمصر ولقيادتها وشعبها، مشيرا إلى أنه يعرف مدى محبة المصريين للشعب اللبنانى وخصوصا أن هناك روابط دم وعلاقات نسب.