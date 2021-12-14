البيئة: دفن آمن لعبوات لحوم فاسدة بالإسكندرية (صور)

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة من خلال فرعها الإقليمى بالإسكندرية قد أنتهت من التعامل مع حادث التلوث المتمثل فى وجود عبوات من اللحوم الفاسدة بعدد من شواطئ الإسكندرية (ستانلى، جليم، سان ستيفانو)، حيث تم الدفن الآمن لتلك العبوات باستخدام الجير الحى بمدفن الحمام بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر.





وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قد أصدرت توجيهاتها بإرسال لجنه عاجلة من فرع وزارة البيئة بالإسكندرية لمعاينة الوضع بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، وذلك بعد تلقى الفرع لبلاغ أفاد بوجود تلك العبوات على عدد من الشواطئ، وقد تبين من المعاينة أن العبوات عبارة عن أكياس من الكبدة سقطت من 3 حاويات تابعين لإحدى السفن مما أدى إلى وصولهم للشاطئ. وقد قام الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية بالتواصل مع مركز عمليات ميناء الإسكندرية للإفادة بوضع السفينة المتسببة فى الحادث وجنسيتها، حيث أكد المركز أنها سفينة مصرية أبلغت بتعرضها لسوء الطقس نتيجة للنوة مما تسبب فى سقوط الحاويات من على متنها. ويستمر فرع الإسكندرية فى متابعة الموقف مع مسئولى الشواطئ حتى التأكد من عدم ظهور أى عبوات أخرى بالشواطئ.

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