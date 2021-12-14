وزيرة البيئة تشهد توقيع مذكرة تفاهم مع «سانوفى مصر» ضمن «اتحضر للأخضر»

جدة - نرمين السيد - وتأتى مذكرة التفاهم بهدف المساهمة فى البرامج والمبادرات التوعوية التى أطلقتها وزارة البيئة والمشاركة فى المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" والتى تهدف إلى رفع الوعى البيئى لدى كل فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها للاهتمام المتزايد للقطاع الصحى بقضايا البيئة، نظرا للارتباط الوثيق بين البيئة والصحة، مؤكدة أن وجود نظام بيئى صحى متكامل سيضمن العيش الكريم على كوكب الأرض، مشيرة إلى أهمية توقيع هذا البروتوكول نظرا للأحداث العالمية التى تحدث حاليا من حدة آثار تغير المناخ وقوتها من حيث ارتفاع درجات الحرارة، واختلاف الطقس من سيول وأعاصير وامطار غزيرة وغيرها، وهو ما سيترتب عليه التأثير على الغذاء والمياه والمبانى والإنتاج وغيرها من أنماط الحياة، ومن هنا كان اهتمام الحكومة المصرية بالعمل على دمج البعد البيئى فى كل قطاعات الدولة، موضحة سعى وزارة البيئة إلى توسيع قاعدة الشراكات مع كل فئات المجتمع لنشر فكرة مراعاة البعد البيئى فى كل القطاعات.

وحول فكرة توزيع دراجات هوائية على الفائزين بالمسابقة التى ستنطلق فى اطار البروتوكول، أكدت وزيرة البيئة أن تلك الدراجات تعد رسالة من الشباب المصرى للعالم كوسيلة للنقل المستدام وتساعد على تقليل الانبعاثات، مشيرة إلى أن مثل تلك الأفكار نريد أن نؤكد من خلالها ضرورة أن يكون فكر الأجيال القادمة مختلف وأن تصبح البيئة جزء من حياتهم، وأن يستكملوا تلك المسيرة.

وأكدت أهمية مسابقة الزمن لإصلاح ما تم إفساده فى البيئة، مشيرة إلى أن المجتمع ككل مسؤول ولابد أن يتشارك الجميع، موضحة أنه سيتم استكمال هذا التعاون المشترك خلال العام المقبل فى إطار استضافة مصر لقمة التغير المناخى القادم cop27، موجهة الدعوة للجميع بالتعاون لإنجاح هذا الحدث العالمى المهم، ولنبعث برسالة قوية للعالم أن كل المصريين يتحدون حول هدف واحد وهو إظهار الدولة المصرية بصورة مشرفة، وتقديم نموذج للدول النامية وخصوصا الإفريقية لما تستحقه لها ولشعوبها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتى فى إطار ما تقوم به وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة من جهود لحماية البيئة وتنميتها، وانطلاقا من سعى الجهاز للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وذلك من خلال المشاركة مع كل الجهات والمؤسسات المختلفة على المستوى الوطنى من أجل الإدارة الرشيدة والمستدامة والحد من التلوث ودعم تنفيذ السياسات البيئية للحد من الانبعاثات الملوثة للهواء والتى تؤثر على صحة الإنسان والبيئة، وهو الأمر الذى يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030 والخطط والمبادرات التنموية التى أطلقتها الدولة، واتساقا مع المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

وتتضمن مذكرة التفاهم إطلاق وزارة البيئة مسابقة للجمهور بكل محافظات الجمهورية على الموقع الإلكترونى للوزارة ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر" تشمل على أسئلة متعلقة بحماية البيئة وتنميتها والأمراض المترتبة على تلوث الهواء وخصوصا أمراض الحساسية على أن يتقدم المتسابق بالإجابة على الموقع الالكترونى للوزارة، وسيتم تقييم الاجابات من خلال وزارة البيئة والإعلان عن الفائزين، وتشمل الجوائز 2000 دراجة هوائية مقدمة من تلفاست احدى منتجات شركة سانوفى مصر.

ومن المقرر أن تتم المسابقة على 3 فترات زمنية لمدة عام كامل (500 فائز فى المرحلة الأولى و500 فائز فى المرحلة الثانية، ثم 1000 فائز فى نوفمبر 2022 خلال انعقاد مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ).

وقال الدكتور شريف عمر إن شركة سانوفى مصر تتشرف كشركة متخصصة فى مجال الرعاية الصحية أن تكون من اول الشركات التى تقوم برعاية مبادرة "اتحضر للأخضر" لزيادة الوعى البيئى كجزء من استيراتيجية الشركة للخدمة المجتمعية، إذ أن رفع الوعى يساهم بقدر كبير فى الوقاية من العبأ الذى ممكن ان يؤثر على الصحة، وبالتالى على إنتاجية الفرد فى المجتمع، مضيفا أن مشاركتنا ودعمنا لهذه الحملة تهدف الى زيادة الوعى البيئى بين أوساط المجتمع وهى رسالة تشجيع لكل أفراد الأسرة وكل شرائح المجتمع للتصدى للتحديات البيئية والحد من تلوث الهواء الذى يؤثر بصورة مباشرة على صحة الإنسان ويترتب عليه تعرضه للإصابة بالعديد من الأمراض مثل الحساسية والربو واضطراب الانسداد الرئوى المزمن".

وأوضحت غادة ميشيل رئيس قطاع الاتصالات والخدمة المجتمعية بالشركة ان شركة سانوفى مصر تساهم فى دعم أهداف التنمية المستدامة فى مجال الحفاظ على البيئة من خلال تطبيق برامج لتوفير الطاقة وترشيد الاستهلاك مثل طرح اللمبات الموفرة للطاقة فى جميع مبانى الموقع، وطرح أنظمة الخلايا الشمسية.، كما بدأت شركة سانوفى منذ عام 2010 الانتقال من استخدام الكهرباء إلى استخدام الغاز الطبيعى مما أدى إلى توفير 52% من إجمالى استهلاك الطاقة، كما تستخدم الشركة فى مجال إعادة تدوير المياه منهجيات عالية التقنية لتوفير المياه لضمان أقصى استخدام لها.

وعلى ذلك تم البدء بإعادة تدوير المياه المستخدمة فى صناعة الأمبولات عام 2014 والذى وفر 80% من استهلاك المياه المستخدمة فى عملية التصنيع، كما قامت الشركة فى مجال إدارة المخلفات تم تخصيص أماكن معزولة للمخلفات الخطرة كما تم عقد شراكة مع إحدى الشركات المتخصصة لمعالجة جميع المخلفات وإعاده تدويرها مما أدى الى زيادة إعادة تدويرها بنسبه 84%، وقد ساعدت كل هذه التقنيات المتبعه فى التخفيف من الآثار السلبية على البيئة (الإنسان، الطاقة، الماء، التربة).