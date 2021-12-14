ياسمين فؤاد : إنتهاء إجراءات الدفن الآمن لعبوات اللحوم الفاسدة الموجودة بعدد...

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة من خلال فرعها الإقليمى بالإسكندرية قد أنتهت من التعامل مع حادث التلوث المتمثل فى وجود عبوات من اللحوم الفاسدة بعدد من شواطئ الإسكندرية (ستانلى ، جليم ، سان ستيفانو) ، حيث تم الدفن الآمن لتلك العبوات باستخدام الجير الحى بمدفن الحمام بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر .

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد أصدرت توجيهاتها بإرسال لجنه عاجلة من فرع وزارة البيئة بالإسكندرية لمعاينة الوضع بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية ، وذلك بعد تلقى الفرع لبلاغ من مخابرات حرس الحدود أفاد بوجود تلك العبوات على عدد من الشواطئ، وقد تبين من المعاينة أن العبوات عبارة عن أكياس من الكبدة سقطت من عدد ٣حاويات تابعين لإحدى السفن مما أدى إلى وصولهم للشاطئ.

وقد قام الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية بالتواصل مع مركز عمليات ميناء الإسكندرية للإفادة بوضع السفينة المتسببة فى الحادث وجنسيتها ، حيث أكد المركز انها سفينة مصرية أبلغت بتعرضها لسوء الطقس نتيجة للنوه مما تسبب فى سقوط الحاويات من على متنها ، ويستمر فرع الإسكندرية فى متابعة الموقف مع مسئولى الشواطئ حتى التأكد من عدم ظهور أى عبوات أخرى بالشواطئ.