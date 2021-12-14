اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة لاختيار مجلس جديد

تفتح اليوم الثلاثاء اللجنة التي تدير اتحاد الكرة ، باب الترشيح للانتخابات والمقرر لها يوم 5 يناير المقبل ، وقرر اتحاد الكرة عقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد يوم 5 يناير المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد عن طريق الانتخاب ، ودعوة 129 ناديا لحضور الاجتماع تمثل الجمعية العمومية .

كما قرر مسئولو اتحاد الكرة فتح باب الترشيح للانتخابات اليوم الثلاثاء ويستمر حتى الرابعة مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 20 ديسمبر ، لقبول أوراق المرشحين والتي ستقام بنظام القوائم و إلغاء الترشح الفردي ، لاحتيار 9 أعضاء من بينهم مقعد مخصص للمرأة ، على أن تكون مدة الانتخابات لما بعد أوليمبياد باريس 2024 .

وأكد الاتحاد المصري، أنه سيتم مراجعة كافة الشروط الواردة في اللائحة ومطابقتها على جميع المرشحين بكل شفافية، كما ستقام الانتخابات في ظل متابعة من الاتحاد الدولي لكل خطواتها.

كما قرر مسئولو اتحاد الكرة إقامة الانتخابات يوم 6 يناير في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني يوم 5 يناير ، بحضور 25 % من عدد الجمعية العمومية التي لها حق الحضور وهم 129 ناديا فقط.

استقر مسئولو اتحاد الكرة على إقامة انتخابات اتحاد الكرة على يومين في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوم 5 يناير المقبل بحضور 25 % من إجمالي الحضور والبالغ عددهم 129 نادي لهم حق التصويت.

وتقرر إقامة انتخابات اتحاد الكرة يوم 5 يناير ، في حالة إكتمال النصاب القانوني بحضور 33 نادي من أصل 129 نادي لهم حق التصويت ، وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني يتم تأجيل الانتخابات لليوم التالي.