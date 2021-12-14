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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-12-2021 ودرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-12-2021 ودرجات الحرارة ، يبحث الكثير من المصريين عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-12-2021 ودرجات الحرارة ، حيث شهدت البلاد تغيرات متلاحقة في حالة الطقس ودرجات الحرارة على مدار الأيام الماضية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-12-2021 ودرجات الحرارة

ويقدم دوت الخليج حالة الطقس اليوم الإثنين 13-12-2021 ودرجات الحرارة، كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وذلك ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع لقرائه.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجة

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 11 درجة