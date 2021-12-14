/666002/القوى-العاملة-تعيين-2102-بينهم-132-من-ذوى-الهمم-بالبحيرة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تعيين 2102 شاب من مختلف المؤهلات من بينهم 132 من ذوى الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالبحيرة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 5006 من راغبى العمل، فضلاً عن استخراج 2050 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بالبحيرة، صرفت منح للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 10 منح مولود جديد بإجمالى 20 ألف جنيه، و6 منح زواج بمبلغ 18 ألف جنيه، و7 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 14 ألف جنيه، ومنحتى وفاة لأسر عاملين بمبلغ 20 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 72 ألف جنيه لـ25 عاملا من المسجلين، فضلاً عن صرف 4422 جنيه رعاية صحية لعامل لعمل عملية جراحية كبرى.

وقال عثمان عبدالرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضى - إن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 460 منشأة دورى وحملات.

وأضاف “عبدالرسول” أن التفتيش أسفر عن تحرير 21 محضرا للمنشآت المخالفة، وعقد 8 ندوات توعية عمالية، وعمل 3 زيارات خدمات عمالية.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 60 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 10 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ33 منشأة أخرى، والتفتيش على 317 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وأردف مدير المديرية، أنه فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 43 شكوى عمالية، تم تسوية 3 منها وديا، وإحالة شكوى للمحكمة العمالية، و39 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التدريب المهنى، نظمت المديرية 5 دورات تدريبية بمركز التدريب المهنى بحوش عيسى على مهنة التفصيل والحياكة، وصيانة الدش والمحمول، والتطريز الآلى والمشغولات اليدوية، والملابس الجاهزة، والتبريد والتكييف لـ57 متدربا ومتدربة.