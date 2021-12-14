«مقتصر على الأهل فقط»..تعرف على موعد زفاف منة عرفة ومحمود المهدي

/666000/مقتصر-على-الأهل-فقطتعرف-على-موعد-زفاف-منة-عرفة-ومحمود-المهدي

أعلن الفنان الشاب محمود المهدي، موعد زفافه على الفنانة منة عرفة، مشيرا إلى أن الحفل سيقتصر على حضور الأهل فقط لأسباب شخصية.

تحيا مصريرصد موعد زفاف منة عرفة على محمود المهدي

وكتب المهدي عبر خاصية ستوري، بحسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «الفرح إن شاء الله الشهر ده وهيكون مقتصر على الأهل فقط لأسباب خاصة بينا.. وهنزل صور لينا بالبدلة والفستان.. ولكل اللى ربحو معانا هنعوضهم فى عيد ميلاد منة إن شاء الله نعزمهم وأسف جدا لأى حد زعل بس ياريت تقدروا إن دى حاجة خاصة بينا وأحنا مبسوطين أوى كدة».

زوج منة عرفة يستعد لطرح مهرجان جديد بعنوان «حارقكوا»

هذا وأعلن الفنان محمود المهدي في وقت سابق، استعداده لطرح عمل غنائي جديد بعنوان «حرقكوا» خلال هذا الأسبوع، ورجح البعض أنه يقصد من خلاله التعرض للفنان محمد نجاتي تزامنا مع أزمتهما الأخيرة التي نشبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منة عرفة.

ونشر المهدي، مقطع من الأغنية عبر خاصية ستوري، بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه: «استنوا مهرجان المهدي حارقكو الاسبوع ده على قناة اليوتيوب».

انفصال منة عرفة عن محمود المهدي بسبب مشهد لها مع محمد نجاتي

وشهدت السوشيال ميديا خلال الفترة القليلة الماضية، أزمة قوية بين محمود المهدي وزوجته منة عرفة وبين الفنان محمد نجاتي السبب الرئيسي في نشوب هذه الأزمة.

بدأت الأزمة عندما نشر المهدي ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، قال فيها: “تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها”.

كما نشر ستوري أخرى صورة لـ“بطيخة” مكتوب عليها الزواج يا حمرا يا قرعة، بالاضافة إلى تعليق عليها:” فين صاحب المثل ده "، الأمر الذي وصفه البعض بأنه يقصد منة عرفة؟.

وبعدما أثار محمود المهدي الجدل حول انفصاله عن منة عرفة بتصريحاته الأخيرة نشر ستوري يوضح بها أسباب الإنفصال فكتب: “الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كرجل شرقي صعيدي، في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني”.

وتابع: “فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه، بالتوفيق للجميع”.