/666001/النائبة-جيهان-بيومي-تتقدم-بطلب-إحاطة-بسبب-إضافة-16-ساعة-تدريسية-لطلاب-كلية-الآداب

تقدمت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إضافة الوزارة عدد 16 ساعة تدريسية لطلاب الآداب، مسببة طلبها أن هذه المواد لا تؤهل الطالب لسوق العمل وهذا يخالف الروية السياسية في إعداد وتأهيل الشباب .

دوت الخليج

وطالبت بيومي، الحكومة في النظر لإصدار قرار بصفة عاجلة لإلغاء هذا التعديل خاصة وأن أقسام الكليات ترفض هذا التعديل وتطبقه مجبرة.

تفاصيل تقدم النائبة جيهان البيومي بطلب إحاطة للحكومة

وقالت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن متطلبات الجامعة والكلية تزاحم ساعات التخصص، و متطلبات الجامعة تضم 4 مقررات فنية تكون مفيدة لو درست بشكل عملي، كان يتعلم الطالب عزف آلة موسيقية معينة، لكن بطبيعة الحال سيتحول تدريس هذه المواد الى أمر نظري، تباع له كتب، أو توضع على سي دي.

وتساءلت النائبة، إذا كانت متطلبات الجامعة تلك تخص قطاع الآداب فقط أم ستطبق على جميع الكليات الآخرى.

ويذكر أنه يتكون الهيكل العام للبرنامج من أربع مجموعات من المقررات مجموعها (144 ساعة معتمدة) مقسمه على النحو التالي:

- مقررات متطلب جامعة إجباري (إجمالي 12 ساعة) مقسمة ل 6 مقررات لكل مقرر 2 ساعة: (4) مقررات فنية + حقوق الإنسان + مقرر "ريادة الأعمال".

- مقررات متطلب كلية إجباري (20 ساعات) اللغة العربية + اللغة الانجليزية + الثقافة المعلوماتية والبحثية/أو/ التربية الإعلامية+ الحاسب الآلي.

- مقررات متطلب تخصص إجباري (عدد الساعات =96 ساعة).

- مقررات متطلب تخصص اختياري 8 مقررات ( عدد الساعات = 16 ساعة).