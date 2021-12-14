عاجل- تفاصيل محادثات شبكة النصب المتعاونة مع الإخوانى الهارب عبدالله الشريف

جدة - نرمين السيد - وقال حنفى عبد الرازق السيد محمد، أحد المتهمين فى فيديو التسريب المزيف، للمتهمة ميرفت محمد: "أنت تربية سكاشن ومحاضرات، القانون بتاعك قالك متحلليش الحلقة".

لترد ميرفت: "أنا شوفت جزء من الحلقة ومعجبنش الكلام وقفلت، دى كل الحكاية أنا لا حللت ولا شوفت الكومننتات".

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وعلق عبدالرازق: "متتصليش على التليفونات دى ولما تحبى تكلمينى كلمينى على الواتس لحد ما يهدى اللعب وعايزك تهدى اللعب شوية"، لترد ميرفت: "أنا أساسا أقسم بالله مبشتغلش فى أى حاجة غير شغلى فى مكتبى، وأنا قولت لك الكلام ده قبل كده، موضوع المقاولات اشتغلت فيه شوية ولقيته كذب ومش مظبوط فقولت خلاص وشلت إيدى لأن الوضع مش كويس".

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وتابع عبدالرازق: "كام مشروع اللى إحنا عاملينهم بتوع الملفات اللى دخلوا والناس جايبة ورقها والشركات عاملة ورق مزور، مبتدورش على الحاجات دى ليه أنت بتدور على الناس الغلابة اللى بتفضفض بكلمتين".

وكشفت وزارة الداخلية، أمس الإثنين، حقيقة التسريب المفبرك والمزعوم.

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن قطاع الأمن الوطنى كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها.

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ويرصد دوت الخليج 5 معلومات عن المتهمين الرئيسيين فى القضية، كما أوضحت وزارة الداخلية فى بيانها.

حنفى وميرفت

أكدت الداخلية، أن المتهمين، الأول: يدعى "حنفى عبدالرازق السيد محمـد، 61 عاما – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه فى 22 قضية متنوعة "نصب، قتل خطأ، تنقيب عن آثار".

المتهمة الثانية تدعى ميرفت محمد على أحمد البدوى (52 عاما – حاصلة على ليسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية).

السمعة السيئة

أكدت التحريات أن الاثنين لها سمعة سيئة ينتهجان أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادى.