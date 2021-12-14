وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ دمياط معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ دمياط آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إذ يستهدف البرنامج تطوير 28 قرية و219 عزبة وتابع بمركز كفر سعد وإنشاء عدد كبير من المشروعات فى مختلف القطاعات وعلى رأسها الصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والأبنية التعليمية، والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية حيث ستصل التكلفة التقديرية لتلك المشروعات حوالى 3 مليارات جنيه.

وأشار محمود شعراوى إلى المتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لكل التطورات الخاصة بالمبادرة فى مختلف المحافظات واجتماعاته الدورية مع رئيس الوزراء وكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى الزيارات والجولات الميدانية التى يقوم بها لمشروعات مبادرة حياة كريمة على أرض المحافظات والتى كان آخرها فى شهر نوفمبر الماضى بزيارة قرى محافظة أسوان، مشيرا إلى الاجتماعات الأسبوعية لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض الواقع، وسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة وإزالة أى عقبات تواجه عملية التنفيذ بما يساعد فى إحداث نقلة نوعية فى الخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم.

وخلال اللقاء حرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود المحافظة بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية لتوفير وتخصيص الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات المستهدف القيام بها وعلى رأسها المجمعات الزراعية وسكن كريم والمجمعات الحكومية وغيرها من المشروعات الحيوية.

وقال محمود شعراوى أنه يتلقى تقارير دورية من الوحدة التنفيذية لحياة كريمة لكل المستجدات الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية بمحافظة دمياط لتقديم الدعم الكامل وتذليل أى معوقات أو تحديات تواجه عملية تنفيذ المشروعات.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص المحافظة على الإنتهاء من المشروعات الجارية بقرى وتوابع مركز كفر سعد ضمن المشروع القومى العملاق لتغطية القرى بكل الخدمات وتحسين مستوى المعيشة لأهالى تلك القرى، مشيرة إلى أنها تتابع عبر جولات ميدانية ومتابعة يومية معدلات تنفيذ جميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها وتنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل خاصة مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والتى تتضمن حوالى 56 مشروعا والتى ستسهم فى تحسين الظروف المعيشية وحياة كريمة للمواطن.

كما عرضت الدكتورة منال عوض لبعض المشروعات والمبادرات الجارية بين محافظة دمياط وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومن بينها مشروع للصرف الصحى بقرية طبل بمركز دمياط فى إطار جهود الدولة لتغطية جميع القرى بخدمة الصرف الصحى، وكذا الاتصالات الجارية بين المحافظة والبرنامج للبدء فى تنفيذ مشروع التخطيط الحضرى والبنية التحتية فى المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجا والمقرر البدء بمنطقتى كفر البطيخ ودمياط الجديدة.

وأشارت د.منال عوض إلى أن المشروع يستهدف عملية التخطيط الشامل والعنصر البشرى نظرا لما يشمله مفهوم التخطيط العمرانى والحضرى من جعل المجتمعات أكثر تكاملا ليتضمن كافة الخدمات العامة والاحتياجات وأيضا تحسين البنية التحتية، حيث تم اختيار دمياط للمرحلة الأولى من هذا البرنامج "UPlMC"، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ممثلة فى السفارة السويسرية بالقاهرة وسيتم تنفيذه بمصر والأردن والكاميرون.

وأكد محمود شعراوى الاهتمام الذى توليه الحكومة لتعزيز الشراكة مع جميع الشركاء الدوليين العاملين فى مصر ومن بينهم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققها التعاون بين الجانبين خلال الفترة الماضية وآخرها استضافة مدينة الأقصر ليوم المدن العالمى، وأشار " شعراوى " إلى سعى الوزارة من هذا التعاون مع المنظمات الدولية فى تحسين الخدمات والفرص الإجتماعية والاقتصادية، ودعم الفئات الأكثر احتياجا بالمحافظات وتحسين الظروف المعيشية لهم، وبناء قدرات وتأهيل العاملين بالإدارت المحلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء تم استعراض المستجدات الخاصة بمشروع إنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى ومحطة تدوير مخلفات حيوانية "كوكر" بمنطقة شطا والذى سيقام على مساحة 12 فدان بمنطقة شطا خارج الكتلة السكنية، حيث أكد وزير التنمية المحلية على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للخطة التى تم وضعها لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة والحفاظ على صحة المواطنين.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ دمياط جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وذلك فى إطار قرارات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حيث أشار اللواء محمود شعراوى إلى أهمية تنفيذ الاجراءات الاحترازية بكل حسم واجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية واستمرار الحملات اليومية على المطاعم والمقاهى والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومنع استخدام الشيشة للحفاظ على سلامة جميع المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة للعام المالى 2021 / 2022 لسرعة الانتهاء منها بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية.

ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة تذليل أى معوقات تواجه عمليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لها، كما أشارت د.منال عوض إلى أنها تتابع بشكل دورى مع جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية الموقف الخاص بالخطة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى دمياط.

وحرص محمود شعراوى خلال اللقاء على متابعة استعدادات محافظة دمياط لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار المتوقعة وإمكانية تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ خلال الفترة المقبلة والاجراءات المتخذة فى هذا الشأن.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والمعنية بالمحافظة للتعامل الفورى مع أية تجمعات للمياه بالشوارع والميادين والتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة حرصا على سلامه المواطنين.

وأكدت د. منال عوض على استعداد كل المعدات الخاصة بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وفقا للخطط التى تم وضعها وتمركز السيارات بالأماكن التى يمكن أن تتعرض لتراكمات مياه الأمطار لسرعة سحب المياه لمنع تعطل الحركة المرورية وسير المواطنين.