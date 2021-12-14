الرئيس السيسى يزور اليوم جامعة كفر الشيخ ويلتقى بالطلاب وهيئة التدريس

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم جامعة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، ويلتقي سيادته بالطلاب واعضاء هيئة التدريس، وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية انه من المقرر كذلك اثناء الزيارة ان يجتمع السيد الرئيس بالمجلس الاعلي للجامعات.

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