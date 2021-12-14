يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم جامعة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، ويلتقي بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أنه من المقرر كذلك أثناء الزيارة أن يجتمع الرئيس بالمجلس الأعلي للجامعات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يزور جامعة كفر الشيخ اليوم ويجتمع بالمجلس الأعلى للجامعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.