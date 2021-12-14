خطة النواب تناقش قانون ضريبة الدمغة..اليوم

/665948/خطة-النواب-تناقش-قانون-ضريبة-الدمغةاليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاته اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات المقدمة من النواب، حيث تناقش لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغير ها من محال الفرجة والملاهي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء

الموازنة العامة

كما تتابع اللجنة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الشئون الاقتصادية

وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من :

النائب/ أحمد البرلسي، بشأن توقف شركات قطاع الأعمال عن إنتاج الغزول بما يؤثر على صناعة النسيج والملابس. النائب/ محمد أحمد، بشأن الفساد الموجود بمصنع أسمنت النهضة لتجارة الأسمنت. النائبة/ مرفت إلكسان، بشأن عدم صرف مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب حتى الآن رغم صدور قرار تصفيتها. النائب/ محمد سعد الصمودي، بشأن قيام منظومة تسويق القطن والتابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بعقد مزاد لبيع قطن مركز فوه يوم السبت الموافق 20/11/2021 دون الإعلان عن توقيت المزاد، وقامت بإرسائه على شركة أبو مضاوي بمبلغ 6005 جنيه للقنطار مع العلم بأن سعره في المزاد السابق 7000 جنيه.