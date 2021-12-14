/666003/القصير-ونائب-وزير-الزراعة-الروسي-يبحثان-سبل-زيادة-التبادل-التجاري-في-المنتجات-الزراعية

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن مصر وروسيا تربطهما علاقات تاريخية وأزلية، لافتا أن هناك تعاون مشترك دائم ومستمر على مر التاريخ، في كافة المجالات، موضحا أن تلك العلاقات ازدهرت بشكل كبير خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وعلى كل الاصعدة ، وأن هناك تنسيق كامل في كافة القضايا، وتبادل وجهات النظر وخاصة في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به.

جاء ذلك خلال استقباله "سيرجي ليفين"، نائب وزير الزراعة الروسي للعلاقات الدولية، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين في السلع والمنتجات الزراعية، وخاصة الموالح، والبطاطس، حيث تم التأكيد على أهمية الاسراع في إنهاء الاجراءات الخاصة للتوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الحجر الزراعي والتي يتم دراستها من الجانبين، والذي من شأنها تعزيز حركة التجارة بين البلدين وزيادة نسبة التبادل التجاري للسلع والمحاصيل الزراعية بينهما.

من جانبه قال نائب وزير الزراعة الروسي، إن مصر تعد شريكا أساسيا ومهما في مجال تبادل السلع خاصة السلع الزراعية. ومن هذا المنطلق فقد قررت وزارة الزراعة الروسية، تعيين مستشار زراعي بالسفارة الروسية بالقاهرة، ليكون على تواصل دائم بكل الجهات والعمل مع المعنيين بوزارة الزراعة على تسهيل انسياب السلع الزراعية بين البلدين وزيادة كمياتها، واعدا بزيادة حجم وارداتهم من البطاطس والموالح المصرية.

وأكد السيد القصير على إمكانية أن يشمل التعاون المشترك أيضا، مجال اللقاحات البيطرية، وذلك من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية، والمعهد الروسي لحماية الحيوانات، بحيث يتم إعداد برنامج متكامل للتعاون بين المؤسستين العاملتين في نفس المجال، والاستفادة من التجربة الروسية، ودعم صناعة الامصال واللقاحات في مصر بالتكنولوجيات العالية والمتقدمة، بما يساهم في زيادة الإنتاج المصري منها.

وشملت مجالات التعاون التي تم مناقشتها ايضا خلال الاجتماع، تبادل الخبرات في مجالات البحوث الزراعية وجودة وسلامة الغذاء وتقييم تحليل المخاطر، وإنتاج التقاوي، فضلا عن تبادل الخبرات في مجالات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني وكذلك صناعة الدواجن، والخدمات البيطرية والصحة الحيوانية واعتماد منشآت الأسماك في البلدين والمجازر.

كما اتفق الجانبان على تحديد نقطتي اتصال من البلدين لتذليل العقبات، وتفعيل مجالات التعاون بين الجانبين، وإزالة أية معوقات والإسراع في عمليات التنفيذ، بحيث يكونا المستشار الزراعي الروسي، والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية من مصر.