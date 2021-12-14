مصطفى فهمي رئيس مخابرات خلال أحداث فيلم «السرب»

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تحدث الفنان مصطفى فهمي عن تفاصيل دوره بفيلم «السرب» الذي يخوض بطولته أمام الفنان أحمد السقا، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية».

تحيا مصريرصد دور مصطفى فهمي في فيلم «السرب»

وقال مصطفى فهمي، خلال اللقاء متحدا عن «السرب»: «فيلم حلو أووي ودوري جديد عليا، عامل دور رئيس المخابرات».

وتابع: «انا لعبت دور رجل المخابرات قبل كدة في دموع وعيون واقحة بس كان يهودي وعملت ظابط مخابرات في الحبار هما 3 أدوار»

وأضاف: «استنبط الشخصية من بعض رجال المخابرات المصرين السابقين من جوجل واستنبطت شخصية منهم وقلدتها»

مصطفى فهمي جد في الحرير المخملي

وعلى هامش حديثه عن أعماله المقبلة، تحدث الفنان مصطفى فهمي عن مسلسل «الحرير المخملي»، فقال: «شغال في الحرير لمخملي عامل الجد الكبير ومتجوز أربعة واحدة من إسكندرية والنويبة وكل واحد مخلف منها واحدة والمفروض إني من الأعيان وعندي عيلة».

بداية مصطفى فهمي الفنية

وتحدث الفنان مصطفى فهمي عن بدايته الفنية موضحا: «أنا ابتديت مصور سينمائي، عملت 4 أفلام منهم النداهة وبعده أميرة حبي أنا، والواد التقيل بتاع حسين فهمي وكنت بستأذذه في الموقع وبعد الجنس الناعم وبعده الكداب».

أبطال فيلم «السرب»

فيلم «السرب» من بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، قصي خولي، شريف منير، دياب، أحمد حاتم، آسر ياسين، محمود عبدالمغني، كريم فهمي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

وشهد العمل إضافة جديدة بإنضمام الفنان محمد ممدوح والفنانة صبا مبارك لبطولة العمل مؤخرًا، والعمل يتناول قصة قتل الأقباط المصريين في ليبيا على يد الجماعات التكفيرية، وانتقام القوات المصرية لهم في فبراير عام 2015.ل فيلم «السرب» قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.

ويناقش قضية الإرهاب، بصورة شاملة تكشف خباياه، ويتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب، والهوية والتضحيات من أجل الوطن والثأر، ورسائل أخرى يعمل عليها المؤلف.

قصة فيلم «السرب»

كما يدور الفيلم حول أكثر من محور، منها أحداث وقعت في ليبيا، وأخرى تمس الأمن المصري، ومدى قدرة المؤسسات الأمنية على الردع، والتواجد داخليا وخارجيًا.