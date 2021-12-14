/666005/الرئيس-السيسي-يزور-جامعة-كفر-الشيخ--اليوم

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، جامعة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، ويلتقي بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية. وأوضح السفير بسام راضي، أنه من المقرر أثناء الزيارة، أن يجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمجلس الأعلى للجامعات.

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