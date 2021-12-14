بعد كشف حقيقة التسريبات المفبركة..رقية الهلالي: صفعة على وجه الجماعة الارهابية"

/666007/بعد-كشف-حقيقة-التسريبات-المفبركةرقية-الهلالي-صفعة-على-وجه-الجماعة-الارهابية

وجهت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، التحية والتقدير، للاجهزة الامنية بوزارة الداخلية، علي جهودها المتواصلة من أجل رفعه الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وإجهاض المُؤامرات والمُخططات التي تُحاك ضد الشعب وامنة من قبل قوى الشر والظلام.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة رقية الهلالي بشأن التسريبات المفبركة التسريبات المفبركة واشادت النائبة رقية الهلالي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين اليوم، بنجاح رجال الامن الشرفاء في سرعة كشف ملابسات التسريبات المُفبركة (المحادثة الهاتفية) والتي أذاعها الإخوانى الهارب عبدالله الشريف عبر "اليوتيوب" وروجت لها منابر اعلامية تابعه لجماعة الاخوان الارهابية، بهدف زعزعة الإستقرار والأمن الداخلي وإثارة حالة من البلبلة بين المصريين لتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام. واكدت النائبة رقية الهلالي، أن تعامل رجال الشرطة وسرعة كشفهم حقيقة التسريبات المفبركة والمنسوبة لاجهزة الدولة، نجاح جديد يضاف للنجاحات المستمرة والمتواصلة التي يحققها رجال الشرطة، وردع الخ منارجين على القانون والتصدي لكل ما يمس قيم المجتمع حفاظًا على أمنه واستقراره، واصفة الضربة الأمنية الناجحة بأنها بمثابة " صفعة على وجه الجماعة الارهابية".

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