/666009/اليوم-نقل-البرلمان-تفتح-ملف-مشاكل-الطرق-بمحافظة-دمياط

تناقش لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد اليوم الثلاثاء ، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة "دمياط " بشأن حالة الطرق والكباري بالمحافظة وتبدأها بمناقشة طلبي الإحاطة المقدمان من النائب ضياء الدين داود، بشأن انهيار طريق يربط بين مدينتي دمياط وعزبة البرج، رغم قيام شركة النيل العامة للطرق الصحراوية برفع كفاءة الطريق منذ أقل من أربع سنوات.

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والطلب الثاني المقدم من النائب ضياء الدين داود ، بشأن تصدع أجزاء كثيرة من محور 30 يونيو وعدم مطابقة عدد 2 كوبري للمواصفات الأول أعلى بحر البقر أمام مستشفى 30 يونيو والثاني الذي يليه باتجاه العاشر من رمضان الأمر الذي تسبب في هبوط كبير عند مطلعي ومنزلي الكوبريين.

اليوم نقل البرلمان تفتح ملف مشاكل الطرق بمحافظة دمياط

كما تناقش اللجنة أيضا اليوم ، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبدالوهاب، بشأن عدم إدراج كوبري كفر سليمان البحري (كباري محطة قطار تفتيش كفر سعد) ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز كفر سعد/ بمحافظة دمياط .

وايضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدي، بشأن الحاجة الملحة لتطوير وتوسعة طريق ترعة السالم من بدايته بمحافظة دمياط حتى محور 30 يونيو، بطول 70 كم، وأيضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب موسى، بشأن معاناه المواطنين من تدهور حالة الطريق الدولي الساحلي في المنطقة الواقعة بين دمياط الجديدة وجمصه والركابية، التي تتم فيه أعمال رصف منذ أكثر من سبعة أشهر.