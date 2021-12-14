/666010/اليوم-ثقافة-النواب تناقش-طلبي-إحاطة-للنائبة-داليا-السعدني-بشأن-تطوير-وترميم-المساجد-الأثرية

تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اجتماعاً لها، مساء اليوم الثلاثاء ، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمان من النائبة داليا السعدني، بشأن تطوير وترميم المساجد الأثرية ، وهما :

دوت الخليج

1- طلب إحاطة موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن تطوير مسجد الأمير مغلطاى بشارع قصر الشوق – خلف مسجد الحسين بمنطقة الجمالية ، علماً بأنه مغلق منذ فترة ويقوم المصلين بافتراش الشارع لأداء الفرائض.

ثقافة النواب تناقش طلبي إحاطة للنائبة داليا السعدني

وقالت النائبة داليا السعدني، إن المسجد قد أنشأه الأمير علاء الدين مغلطاى الجمالى بن عبدالله الاستاردار سنة 730 هجرياً، ودفن بمسجده عام 732 هجرياً .

وتابعت قائلة : تتميز العمارة الخارجية له من الناحية الشمالية الشرقية في زاويتها الشمالية مدخل منخفض يتوسطه فتحة باب مستطيله ذات مصراعيين خشبيين ، وعلى يسار المدخل دخلتان مستطيلتان ويميز بطول الواجهة شريط كتابى بخط النسخ المملوكى .

2- طلب إحاطة موجه إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشأن ترميم وإصلاح لجامع عارف باشا ( أثر غير مسجل ) الكائن في 76 شارع سوق السلاح بالقاهرة ( قسم الدرب الأحمر ) لإعادته إلى أصله .

وطالبت النائبة داليا السعدني، بدراسة الأسباب التي أدت لعدم تسجيلة في عداد المساجد الأثرية حتى الآن، حيث أنه بالوقائع و المستندات أنه تم تجديد بناءه عام 1865م.