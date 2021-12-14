يناير المقبل..عرض مسلسل «نقل عام» لـ محمود حميدة وسوسن بدر

/666011/يناير-المقبلعرض-مسلسل-نقل-عام-لـ-محمود-حميدة-وسوسن-بدر

يواصل صناع عمل مسلسل «نقل عام» الذي تتعاون به الفنانة سوسن بدر مع الفنان القدير محمود حميدة، للمرة الثانية بعد تألقهما في مسلسل «الأب الروحي»، ويجسد الثنائي أيضا أزواج في هذا العمل.

دوت الخليج يرصد موعد عرض مسلسل نقل عام لـ سوسن بدر ومحمود حميدة

وكثف المخرج عادل أديب ساعات التصوير، التي تصل إلى أكثر من 18 ساعة يوميًا، ترقبا لعرضه في شهر يناير المقبل.

وتدور أحداث مسلسل «نقل عام» في إطار الدراما التشويقية، حيث يتناول بعض القضايا الإنسانية، حول عدة عائلات تدخل في مشاكل اجتماعية، في إطار من الإثارة والتشويق.

سوسن بدر تتألق في مسلسل حي السيدة زينب

وانتهت الفنانة المتألقة سوسن بدر من تصوير أحداث أعمالها الدرامية التي أتت بعنوان «حي السيدة زينب» بعد تصوير استمر لـ4 أشهر، والذي تستمتع بعرضه خلال الفترة الحالية عبر قناة المحور.

"حى السيدة زينب" بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ليلى عزالعرب، حسام داغر، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل، تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة السيدة زينب، وحي زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا في تلك المنطقة في إطار اجتماعي.

سوسن بدر تتألق بحكاية رق الحبيب

وتألقت الفنانة القديرة سوسن بدر في يوم السبت الموافق 18 سبتمبر الماضي على قناة الحياة، من خلال عرض حكاية «رق الحبيب» من مسلسل «ورا كل باب» وذلك عقب تأجيل حكاية «قلب مفتوح»، والتي تناقش جحود الأبناء تجاه الآباء والمعاناة التى يعيشها كبار السن ووضع الوالدين فى دار مسنين، كما تتطرق لمشاكل الميراث والطمع السائد في بعض الأسر المصرية بالمجتمع، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.

وفاة الفنانة سوسن بدر

وكانت انتشرت أنباء عديد خلال الفترة القليلة الماضية تفيد بوفاة الفنانة القديرة سوسن بدر، خاصة بعد اختفائها من الظهور على ريد كاربت مهرجان الجونة، واختفائها من الظهور بشكل عام بعد أخر صورة شاركتها مع الجمهور من كواليس مسلسل “حي السيدة زينب”.

وأوضحت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، في بيان لها حقيقة وفاة الفنانة، مشيرا إلى أن الأنباء المتداولة ليست لها أساس من الصحة وأن الفنانة سوسن بدر تتمتع بصحة جيدة، في حين أنه امتنعت الفنانة عن الرد الأمر الذي زاد حيرة الجمهور حينها.