جدة - نرمين السيد - ويأتى اللقاء فى إطار متابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير المنطقة، تماشيا مع خطة الارتقاء بالخدمات المقدمة فى جميع أحياء بورسعيد بحضور يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والمهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان، وفوزى الوالى رئيس حى الزهور.
ووجه نائب المحافظ بالتأكيد على أنه غير مسموح بإلقاء الرتش فى أرض النوادى، موجها رؤساء الأندية بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية لرفع هذه المخلفات المتواجدة بمحيط المنطقة.
ولفت إلى أهمية المشاركة المجتمعية فى الحفاظ على الواجهة الحضارية للمكان ومنع عودة هذه الممارسات والتى من شأنها تشوه المظهر الجمالى، مشددا على سرعة إنهاء أعمال إزالة مخلفات الرتش المتواجدة بالمنطقة، والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى، مشيرا أن محافظ بورسعيد وجه بتطوير ورفع كفاءة المنطقة بالشكل الأمثل بما يتناسب مع طبيعة المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اجتماع موسع لنائب محافظ بورسعيد لمنع إلقاء مخلفات البناء بأرض النوادى (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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