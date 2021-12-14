غادة والى: مكافحة الفساد بإفريقيا يساعدها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - أكدت غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة أن مكافحة الفساد فى إفريقيا يساعدها فى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقى 2063 بصورة أفضل.





وشددت غادة والى فى كلمتها خلال خلال جلسة حول جهود مكافحة الفساد فى إفريقيا، ضمن أعمال اليوم الثانى للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - على أن دول القارة فى أمس الحاجة لمكافحة الفساد للاستفادة من كل دولار وتوجيه لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين من تعليم وصحة وأمن وخلافه.

ولفتت غادة والى - خلال الجلسة التى أدارها خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية للتعاون الدولى - إلى أن الاتحاد الإفريقى خصص عام 2018 كعام لمحاربة الفساد فى إفريقيا، كما وضع استراتيجية إفريقيا لمكافحة الفساد فى القارة.

وأضافت غادة والى أن مكتب الأمم المتحدة لمحاربة الفساد والجريمة يتعاون مع الاتحاد الافريقى لتدريب وبناء الكوادر وقدرات المؤسسات لمكافحة الفساد، كما يقدم الدعم الفنى اللازم للبلدان الافريقية. كما يعمل المكتب مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى والأكاديمى والإعلام لتعزيز دور كل طرف معنى بمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن مكافحة الفساد فى إفريقيا والعالم كان عنصرا رئيسيا على أجندة المنظمة الدولية خلال العام الحالى 2021.

من جانبه، قال أبو بكر مالامى وزير العدل النيجيرى إن نجاح بلاده فى مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة يرجع إلى تعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال.

وأشار إلى أن بلاده عضو فى اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمحاربة الفساد التى أقرت فى موزمبيق 2003، وأيضا اتفاقية عام 2020، مؤكدا التزام نيجيريا بالعمل مع شركائها من الدول الافريقية فى إطار من العمل الجماعى لمحاربة الفساد.

وقال إن نيجيريا أنشأت العديد من المؤسسات الوطنية لتعزيز جهود مكافحة الفساد، كما وضعت استراتيجية 2017-2021، ويعد حاليا الإستراتيجية الجديدة لمكافحة الفساد.

بدورها، أشارت هانا سروا تيتى ممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الافريقى إلى أن الاتحاد الافريقى يعترف بالفساد وتهريب الأموال كمشكلة أساسية تواجه افريقيا، لافتة إلى أن 40 مليار دولار يتم تهريبها سنويا من إفريقيا بصورة غير شرعية.. ونوهت بأن 44 دولة افريقية صدقت حتى الآن على اتفاقية مكافحة الفساد.

وأشار عبد الله كوليبالى ممثل بنك التنمية الافريقى إلى أن دول افريقيا تولى حاليا أهمية لتعزيز قدرات مكافحة الفساد الذى يؤثر سلبا على التنمية والاستثمار فى القارة.

وأضاف أن جائحة كوفيد جاءت لتلقى مزيد من الضوء على أهمية محاربة الفساد والحاجة إلى الشفافية والمحاسبية للتعافى من الجائحة بنزاهة.

وقال كوليبالى إن بنك التنمية الإفريقى يعمل على تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية الإفريقية فيما يتعلق بتعزيز الشفافية والمحاسبية، منوها بدور الرقمنة فى تعظيم جهود محاربة الفساد.