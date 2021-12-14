جولات افتراضية ومنصة رقمية.. تحليل لمعلومات الوزراء عن السياحة فى ظل كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشار التحليل، إلى أن قطاع السياحة والسفر يعد من أكثر القطاعات تضررًا من جائحة كورونا، فعانى من خسارة تصل إلى 4.7 تريليونات دولار أمريكى فى عام 2020، وانخفضت مساهمته إلى 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى عام 2020 مقارنة بنحو 10.4% عام 2019 بسبب القيود المستمرة على التنقل، وانخفض إنفاق الزوار المحليين بنسبة 45%، بينما انخفض إنفاق الزوار الدوليين بنسبة غير مسبوقة بلغت 69.4% فى عام 2020، كما تم فقدان 62 مليون وظيفة فى قطاع السياحة عام 2020، ولا يزال خطر فقدان الوظائف قائمًا إلى أن يتم التعافى الكامل لقطاع السفر والسياحة.

وأضاف مركز المعلومات، فى تحليله إلى أن القيود التى تم فرضها خلال الجائحة قد دفعت إلى التفكير فى حلول مختلفة لمحاولة إنعاش قطاع السياحة، حيث تغيرت أنماط وتفضيلات الأفراد خلال الوباء، فقبل انتشار فيروس كورونا، كان استكشاف المدن المزدحمة والتجول فى الأسواق الصاخبة وزيارة الأماكن السياحية المشهورة هى السمات المميزة لقضاء العطلات، ولكن انقلب الحال، فعالم ما بعد فيروس كورونا، أصبح فيه المسافرون أكثر إدراكًا لحاجتهم إلى السفر نحو وجهات تؤمن وتطبق مفهوم الحفاظ على ممارسات التباعد الاجتماعى، وكذلك يحتاج منظمو الرحلات إلى الإبداع من خلال تصميم مسارات رحلات تتجنب المناطق السياحية المزدحمة، والتركيز على المواقع النائية، حيث يقل احتمال اتصال المسافرين بالآخرين.

وكان الوباء عاملًا مساعدًا فى سعى قطاع السفر والسياحة إلى الابتكار ودمج التقنيات الجديدة، بسبب قيود التنقل، وبقاء الأفراد فى منازلهم، وتزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية، وتم استخدام الواقع الافتراضى للترويج للسياحة خلال فترة الوباء، وهو عبارة عن صور تفاعلية ومقاطع فيديو تمكن المُشاهِد من استكشاف المَشهد بزاوية رؤية تبلغ 360 درجة، ويمكن استخدام الواقع الافتراضى فى السياحة والسفر للتجول فى الوجهات السياحية بطريقة فريدة، حيث يسمح باستكشاف أماكن جديدة دون السفر فعليًّا إلى هناك، كما يتيح للزائرين أيضًا تجربة الوجهات البعيدة، أو التى يصعب الوصول إليها، أو التى تحتاج إلى الحفاظ عليها.

كذلك بفضل الجولات الافتراضية، يمكن للأشخاص التحقق من الفنادق بمزيد من التفاصيل قبل الحجز، ويتبنى العديد من المنتجعات الراقية الآن الجولات الافتراضية كوسيلة لعرض مميزاتها ووسائل الراحة، ويمكن تجربة العديد من هذه الجولات باستخدام الهاتف الذكى أو الكمبيوتر فقط.

وساعدت رحلات الواقع الافتراضى تشجيع الحجوزات، حيث يكون العميل أكثر ميلًا لحجز إجازة بمجرد تجربة الرحلات المتاحة عبر الواقع الافتراضى، فعلى سبيل المثال: جرب وكيل السفر البريطانى "توماس كوك" تجارب واقع افتراضى سمحت للعملاء بتجربة رحلات استكشافية مختلفة، بما فى ذلك جولة بطائرة هليكوبتر فى مانهاتن، ما أدى إلى زيادة بنسبة 190% فى حجوزات إجازات نيويورك بعد أن جرب العملاء تجربة نيويورك VR التى مدتها خمس دقائق فى المتجر، كما تم استخدام المنتزهات الوطنية مثل "يلوستون " وأكثر من 2000 متحف من جميع أنحاء العالم، بالتعاون معGoogle Cultural Institute، عبر الإنترنت بالفعل من خلال الواقع الافتراضي، وكذلك بدأ العديد من سلاسل الفنادق والمطاعم وحتى شركات الطيران فى مشاركة الوصفات الكلاسيكية عبر الإنترنت للتواصل مع المسافرين من خلال تذكيرهم بالمأكولات المفضلة، مثل: stroopwafels من United Airline.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن هدف شركات السياحة من تقديم التجارب الافتراضية هو إعادة إلهام المسافرين، وإعادة تشغيل قطاع السياحة والسفر، حيث سيساعدهم الإلهام لاستكشاف وجهتهم بمجرد رفع قيود السفر، ودفع ظهور السياحة الافتراضية البعض إلى التكهن من إمكانية أن تحل محل السياحة الحقيقية، خاصة مع التطور الكبير الذى طرأ على تقنيات الواقع الافتراضي، إذ أعلنت -مؤخرًا- شركة فيسبوك عن "الميتافيرس" وهو مزيج من عناصر تقنية متعددة كالواقع الافتراضى والواقع المعزز والفيديوهات التى "يعيش" عبرها المستخدمون فى عالم رقمي، فهو المكان الذى سيجتمع فيه العالَمان: المادى والرقمى.

ويرى "مارك زوكربيرج" أن الميتافيرس قادر على الحلول محل إنترنت الهاتف المحمول، وسيتيح إنترنت أكثر تعمقًا وتجسيدًا، إذ سيستطيع المستخدمون الحضور فى قلب التجربة، وليس مشاهدتها فقط، وذلك عبر سماعات الرأس Oculus VR من Facebook. إلا أنه لا يُمكن أن ينافس السفر الافتراضى أبدًا المشاهد والأصوات والروائح والأحاسيس التى تكون فى مكان جديد، ولكن هناك بالتأكيد قيمة فى أن نكون قادرين على استكشاف أجزاء من العالم افتراضيًّا للتحقق منها قبل أن نقرر ما إذا كنا سنسافر إلى هناك فى الحياة الواقعية.

وفى إطار القيود التى كانت مفروضة على السفر وتوجه جميع الدول وشركاتها للترويج للسياحة عن طريق التكنولوجيا والواقع الافتراضى، أطلقت وزارة السياحة والآثار فى مصر منصة رقمية Experience Egypt للهيئة العامة لتنشيط السياحة فى مصر، والتى تنظم عروضًا للأماكن الأثرية فى مصر، لإتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة بقائهم فى المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، فقد أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين، تحت شعار Experience Egypt from Home.

وكانت أولى الجولات الافتراضية لمقبرة "مننا" وهى من أجمل مقابر النبلاء بالبر الغربى بمدينة الأقصر، والتى تعود إلى الأسرة الثامنة عشر، وتلا ذلك عدد من الزيارات الافتراضية منها زيارة مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة الملك خوفو، صاحب الهرم الأكبر، وزيارة افتراضية للدير الأحمر بمحافظة سوهاج، وكذلك جولة افتراضية داخل مقبرة الملك رمسيس السادس، والتى بدأ إنشاؤها فى عهد الملك رمسيس الخامس من الأسرة العشرين، وغيرها من الجولات الافتراضية للآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية، بالإضافة إلى زيارة افتراضية إلى معبد بن عزرا بشارع مار جرجس بمجمع الأديان بمصر القديمة.

وتم عمل جولة افتراضية استثنائية بقاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصرى بالتحرير، التى تعرض جانب من كنوز توت عنخ آمون وعلى رأسها القناع الذهبى، أحد أيقونات الآثار المصرية وأكثرها شهرة حول العالم، وقاعة الفرعون الذهبى بالمتحف المصرى بالتحرير.

بالإضافة إلى عدد من الجولات الإرشادية بالمتحف المصرى للتحرير فى إطار المبادرة التى أطلقتها الوزارة لشرح تاريخ عشرين قطعة أثرية مميزة داخل المتحف المصرى بالتحرير من خلال المرشدين السياحيين المصريين الذين تطوعوا لعمل هذه الجولات، مساهمة منهم فى تعريف المواطنين المصريين والأجانب بالحضارة المصرية القديمة والمواقع والمتاحف المصرية أثناء بقائهم فى منازلهم ضمن الإجراءات الوقائية.