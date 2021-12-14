نادى القضاة يصدر طبعة خاصة من كتاب النيابة العامة لخالد القاضى

جدة - نرمين السيد - يضم الكتاب قطوفًا من الكتابات المتعلقة بالنيابة العامة وتراثها الزاخر، بدأها المؤلف بتعريف موجز للنيابة العامة، ومن ثم تشكيلها واختصاصاتها، مبينًا خصوصية منصب النائب العام، مستعرضًا جانبًا ممن تولوا هذا المنصب الرفيع، واختص معالى النائب العام الحالى المستشار الجليل حمادة الصاوى بمقالين حول نصائحه لدفعتى معاونى النيابة 2016 و2017.

ثم عرض المؤلف 10 نماذج من مرافعات وأوامر ومذكرات للنيابة العامة تشكل تراثًا وقعيًا وزاداً متجددًا للأجيال القادمة من سدنة العدالة الأوفياء، فكانت مرافعات الادعاء والدفاع فى قضية مقتل رئيس الوزراء الأسبق بطرس غالى باشا عام 1910، ثم لأمر رئيس نيابة مصر "محمد نور" بحفظ القضية المتهم فيها الدكتور طه حسين عام 1927، ولأمر حفظ صدر عام 1930 من النائب العمومى محمد لبيب عطية، وكذلك لمرافعته فى قضية الشروع فى قتل رئيس الوزراء إسماعيل صدقى باشا، ومذكرة وجدى عبد الصمد وكيل أول نيابة الأزبكية فى قضية التنويم المغناطيسى عام 1955.

كما تناولت حوار المستشار مقبل شاكر مع النائب العام عبد الرحمن الطُوَيِّر عام 1969، ومن ثم مذكرات جمال العطيفى من منصة الاتهام 1974، وعرجتُ إلى محاضرة المستشار سمير ناجى فى آداب مرافعة الاتهام 1992، ولمرافعة المستشار عبد المجيد محمود فى قضية اغتيال مسؤول كبير فى مطلع التسعينيات، ولحوار المؤلف مع النائب العام المستشار عبد العزيز الجندى 2001، وأخيرًا لمرافعته فى قضية انهيار عقار بمصر الجديدة 1996.

واختتم الكتاب باستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقْمى، والتى جاءت خطوةً تاريخية علميّةً وعمليّةً هى الأولى فى تاريخ النيابة العامة فى مصر.

ويقول المؤلف إنه يقدم هذا التراث المضىء والواقع المشرق للنيابة العامة الغراء، ليؤكد على أنها كانت ولازالت وستظل ضميرًا نابضًا للوطن وضمانةً قانونيةً للمواطن فى مصر.

صدر الكتاب فى 220 صفحة من القطع المتوسط وسيتم توزيعه هدية من النادى لمعاونى النيابة الجدد.