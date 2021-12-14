ننشر قائمة المحافظات الأكثر تسجيلا للسكان

جدة - نرمين السيد - وأوضح الجهاز، أن هناك 10 محافظات احتلت قائمة الأكثر تسجيلا للسكان فى مصر.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، وبلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة، وجاءت الجيزة فى المرتبة الثانية 9.3 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.7 مليون نسمة، ثم الدقهلية 6.9 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.7 مليون نسمة، ثم المنيا 6.1 مليون نسمة، ثم القليوبية 6 ملايين نسمة، ثم سوهاج 5.5 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيرا الغربية 5.3 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 4.9 مليون نسمة، المنوفية 4.6 مليون نسمة، الفيوم 4 ملايين نسمة، كفر الشيخ 3.6 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بنى سويف 3.5 مليون نسمة، أسوان 1.6 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.4 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، بورسعيد 783.5 ألف نسمة، السويس 778.5 ألف نسمة، مطروح 519.1 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 393.4 ألف نسمة، الوادى الجديد 260.7 ألف نسمة، جنوب سيناء 112.4 ألف نسمة.

وأشار إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ102 مليون بالداخل فى يوم 23 أغسطس الماضى أى خلال 50 يوما، ليصبح عدد سكان مصر 102 مليون و250 ألف نسمة، ثم ربع مليون نسمة ثانى فى يوم 13 أكتوبر الماضى أى خلال 50 يوما ليبلغ عدد سكان مصر 102 مليون 500 ألف نسمة، ثم ربع مليون نسمة ثالث اليوم أى خلال 60 يوما.