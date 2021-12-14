رئيس قبرص يستقبل وزير الخارجية (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس القبرصى نيكوس أنستاسيادس، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية ‎سامح شكرى، وذلك فى إطار العلاقات الوثيقة التى تجمع بين البلدين الصديقين، ولتناول سبل الارتقاء بالتعاون الثنائى.





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