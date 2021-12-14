طلاب مصريون بكندا يجمعون 80 ألف دولار لصالح مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - من جانبها أعرب نبيلة مكرم، عن بالغ فخرها واعتزازها،بجهود المصرية فيبى وصفى، مديرة مدرسة فلوباتير، فى أونتاريو بكندا، وطلبة المدرسة من الجيلين الثانى والثالث أبناء المصريين بكندا، خلال مشاركتهم بحملة التبرعات التى تم إطلاقها بالمدرسة، لصالح المشروع القومى "حياة كريمة" فى إطار بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارة الهجرة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة فى "أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية" ومؤسسة حياة كريمة، بشأن تنسيق مشاركة الجاليات المصرية بالخارج لدعم أنشطة المبادرة الرئاسية.

وقالت وزيرة الهجرة، إن ما قدمه طلبة مدرسة فلوباتير، أبناء المصريين بكندا من الجيلين الثانى والثالث، لدعم المشروع القومى "حياة كريمة" يعد أمر غير مسبوق، عكس بوضوح شعور هؤلاء الطلبة التى تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، بالانتماء لوطنهم الأم مصر، رغم نشأتهم فى المجتمع الكندي، ومنهم من لم يزور مصر مسبقا، لكنهم جميعا تملؤهم الروح المصرية، التى دفعتهم لتلبية دعوة فيبى وصفى مديرة المدرسة، للمشاركة فى حملة جمع تبرعات لصالح المساهمة فى مبادرة "حياة كريمة" للمساعدة فى تطوير حياة أقرانهم فى قرى مصر المختلفة.

وتابعت وزيرة الهجرة: "بينما يكتب العديد من الأطفال رسائل إلى سانتا، يطلبون فيها لعبتهم المفضلة، بمناسبة رأس السنة، كان طلاب الصف 11 و 12 من الطلبة المصريين بمدرسة فلوباتير، يجمعون التبرعات لصالح حياة كريمة" مشيرة أن هذه هى المرة الأولى التى يشارك فيها الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج فى مبادرة رئاسية ويصبحون جزءًا من مبادرة عالمية بهذا القدر، وأكدت لهم بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، سيشعر بالفخر عند علمه بما حققه أبناءه المصريين بكندا من دعم لصالح المشروع القومى "حياة كريمة"، فهى رسالة رمزية غاية فى الأهمية، يبعثها شبابنا بالخارج لإخوانهم بالداخل فى قرى مصر المختلفة، بأننا جسد واحد، سنرتقى سويا.

قالت فيبى وصفى مديرة مدرسة فلوباتير، أول مدرسة بإدارة مصرية فى أونتاريو بكندا، والمسؤولة عن حملة جمع تبرعات لصالح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكندا ، إنها اعتمدت فى تنفيذ الحملة على دعوة 11 طالب مصرى من المدرسة تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، شكلوا فريق عمل الحملة، وتابعت أنه رغم صعوبة الظروف الحياتية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا، إلا أن ذلك لم يحول دون رغبة هؤلاء الطلاب الملحة للمشاركة فى حملة جمع التبرعات لصالح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بعدما علموا أن هذه المبادرة موجه لصالح الارتقاء بمستوى حياة أكثر من 50 مليون مصرى فى القرى المصرية.

وأضافت أن الطلبة المصريون وضعوا أمامهم هدف جمع مبلغ 60 ألف دولار خلال 3 أسابيع، لصالح المبادرة، وتسابق الجميع على الوصول للمبلغ فى المدة المحددة، وهو ما تحقق بالفعل، مما أثار حماستهم وقرروا رفع التحدى للوصول إلى مبلغ 80 ألف دولار كندى حتى يعادل مليون جنيه مصرى تم التبرع به بالفعل فى حساب مؤسسة "حياة كريمة".

وقالت فيبى وصفى: "أستطيع أن أنقل لكم بصدق كما من المشاعر الإيجابية والحب العميق الذى يكنه هؤلاء الطلبة من أبناء المصريين بالخارج، لوطنهم مصر، رغم صغر سنهم وبعدهم عن بلدهم، إلا أن ذلك لم ينل من مكانة مصر فى نفوس أبنائها"، وتابعت: "أن ذلك انعكس فى حماسة الطلبة خلال الثلاثة أسابيع الماضية فترة جمع التبرعات، حيث قسموا أنفسهم لفرق عمل، للتواصل مع المؤسسات التى يمكن أن تدعم حملتهم، وكذلك عملوا على التعريف بمبادرة حياة كريمة فى أوساط زملائهم، ودعوتهم للمشاركة فى حملة جمع التبرعات، كذلك تحدثوا للإعلام فى كندا عن المبادرة وما تهدف إليه، هم بحق كانوا سفراء لهذا المشروع القومى العملاق".

وذكرت أحد المواقف التى تذكرت فيها كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعالية إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حين قال "ربنا قالى هخلى معاك اللى اكتر من الفلوس.. هخلى معاك البركة" مؤكدة أن هذه العبارة مثلت لها دافعا قويا لبدء العمل فى حملة جمع التبرعات لصالح المشروع القومى "حياة كريمة"، فمهما كان مبلغ التبرع المهم أن يحل الله عليه بالبركة.

ومن جانبهم أعرب الطلبة المصريون بمدرسة فلوباتير، فى أونتاريو بكندا، عن فخرهم بالمشاركة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وقالوا: "لم يكن لدينا علم بهذه المبادرة، وعند معرفتنا بها، غمرنا أحساس بالفخر وأدركنا مساعى دولتنا المصرية للارتقاء بحياة المصريين الأكثر احتياجا فى الريف المصرى، تشمل تطوير البنية التحية وكذلك الوصول لمستوى أفضل فى التعليم والصحة لصالح أقارننا فى هذه القرى، كل ذلك مثل حافزا قويا للعمل على إنجاح حملة التبرعات، لم نكن نتخيل أن نكون ولو جزءا بسيطا من هذه المبادرة العالمية والمشروع القومى العملاق".

وخلال حديثهم للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أشار الطلبة لرغبتهم فى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، معربين عن فخرهم بما يقدمه الرئيس للمصريين فى مختلف المجالات وصاحب ذلك تطوير شامل على كل المستويات.

وقالت شانا مسعود، مدير العلاقات الخارجية بمؤسسة "حياة كريمة" إن ما استطاع تحقيقه الطلبة المصريين بمدرسة فلوباتير فى أونتاريو بكندا، يمثل منحى إضافى فى انتشار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويأكد وصول المبادرة بأهدافها السامية إلى مراحل عمرية أقل، ويمكننا القول أن هؤلاء الطلبة كانوا خير سفراء للمبادرة، وندعوهم للاستمرار فى لعب هذا الدور، من خلال تعريف المجتمع الكندى بالمشروع القومى "حياة كريمة"، وسيتم مدهم بالمادة الفيليمة المصورية حول المبادرة وما تغيره فى حياة المصريين على أرض الواقع، حتى يروا بأعينهم ثمرة جهدهم فى جمع تبرعات لصالح أقرانهم فى مصر.