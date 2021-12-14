وزارة الهجرة تنظم فعاليات لمبادرة ”اتكلم عربي” بالجناح المصري في”إكسبو ٢٠٢٠” بدبي

السفيرة نبيلة مكرم تدعو الجالية المصرية والجاليات العربية للمشاركة في الفعاليات

مشاركة متميزة للبرلمان العربي وحضور خاص للفنانة كارول سماحة في ندوة للحفاظ على الهُوية المصرية والعربية

في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارح، عددا من الفعاليات بالجناح المصري بمعرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي بدولة الإمارات الشقيقة، تبدأ غدا الأربعاء، ١٥ ديسمبر الجاري، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، وتتضمن الفعاليات أنشطة ترفيهية وثقافية لأبنائنا من سن ٤ سنوات حتى ١٤ عاما؛ لتعلم اللغة العربية والثقافة والهوية المصرية والعربية، كما سيتضمن يوم ١٨ ديسمبر جلسة حوارية حول المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وتنظم وزارة الهجرة الفعاليات بالتعاون مع دار نهضة مصر و"ويل سبرينج" المتخصصة في تنظيم المعسكرات وبرعاية مؤسسة مصر الخير، وبحضور عدد من أبناء المصريين المقيمين بدولة الإمارات، للمشاركة في الفعاليات الترفيهية والثقافية التي سيتم إعدادها خلال ورش العمل.

ويشارك في فعاليات الندوة السيد/ عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، والكاتب الكبير الدكتور مدحت العدل مؤلف الأغنية الرسمية لمبادرة "اتكلم عربي"، والفنانة كارول سماحة والتي قامت بغنائها.

ويحضر الندوة بالجناح المصري عدد من البرلمانيين وشخصيات عامة مصرية وعربية وممثلي شركاء المبادرة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الفعاليات التي سيتم تنظيمها بالجناح المصري بمعرض اكسبو ٢٠٢٠ دبي، تتزامن واليوم العالمي للغة العربية، الموافق 18 ديسمبر، مضيفة أن وزارة الهجرة عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة ضمن مبادرة "اتكلم عربي"، كان منها إطلاق التطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي" ليكون أول تطبيق إلكتروني لتعليم اللغة العربية موجه للمصريين بالخارج، بطريقة مصممة للتعريف بالثقافة والتقاليد المصرية والعربية للحفاظ على الهوية من خلال تجربة ممتعة، بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر.

واوضحت الوزيرة أنه تم تنفيذ البرنامج التلفزيوني "العربي كده" ليحقق أهداف المبادرة من خلال استضافة شخصيات من وزراء وفنانين ورياضيين ذوي تأثير على مستوى الشريحة المستهدفة، بالإضافة لتنظيم عدد 16 معسكر افتراضي وغير افتراضي، للأطفال من الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج، شملت هذه المعسكرات مسابقات وأنشطة ترفيهية متنوعة، للربط بين هذه الأجيال وبين وطنهم الأم.

وكشفت وزيرة الهجرة عن أولى الفعاليات التي سيتم تنظيمها يوم ١٥ ديسمبر الجاري وهي ورشه حكي واستعراض تطبيق اتكلم عربي بالتعاون مع نهضة مصر للأطفال من عمر 4 حتى عمر 14، فضلا عن ألعاب وأنشطة ترفيهية وتعليمية، بالتعاون مع wellspring وتوزيع هدايا تَذكارية للأطفال المشاركة.

وتابعت: سيتم عقد ندوة حوارية عن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي " يوم ١٨ ديسمبر، وهو اليوم العالمي للغة العربية، بمشاركة السيد/ عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، والدكتور مدحت العدل، والفنانة كارول سماحة، والأستاذة داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر.

ودعت السفيرة نبيلة مكرم الجالية المصرية في الإمارات والجاليات العربية لمشاركة أبنائهم في الفعاليات التي من شأنها ترسيخ الهوية المصرية والعربية لدى أبنائنا؛ لمواجهة حروب طمس الهوية التي نواجهها في مصر والمنطقة العربية.