قامت السفارة المصرية في واجادوجو برعاية حفل تخرج طلبة الماجستير لفرع الجامعة الدولية للغة الفرنسية لخدمة التنمية الإفريقية "سنجور"، وذلك بمقر المدرسة الوطنية للمالية ENAREF التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والتنمية البوركينية. هذا، وألقى السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوركينا فاسو، كلمة أكد فيها على الدعم الكبير الذي تقدمه مصر منذ أكثر من ثلاثة عقود لجامعة "سنجور" واحتضان مقرها بمدينة الإسكندرية وكذلك تقديم مقر جديد لها بمدينة برج العرب الجديدة. كما استعرض السفير المصري تطورات الجهود المصرية في مجاليّ التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى العلاقات الثقافية والتعليمية والفنية المصرية البوركينية وعدد المنح الدراسية والدورات التدريبية المختلفة المُقدمة بمصر للطلبة البوركينيين، وذلك في إطار اهتمام مصر المتواصل بالكوادر في قارتنا الإفريقية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة المصرية في واجادوجو ترعى حفل تخرج طلبة الماجستير لفرع الجامعة الدولية... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.