قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2022

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2022، والتى سيتم استقبالهم اعتباراً من يوم السبت الموافق 25/12/2021، وذلك وفقاً للشروط الآتية :

أولاً : المؤهلات العليا :

مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من جميع السنوات حتى عام 2001 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول سبتمبر2021 حتى آخر يناير 2022 .

وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض) الذين أنهوا سنة الإمتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول سبتمبر2021 حتى أخر يناير 2022, كذا مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من عام 2002 خريجى العام الدراسى 2020/2021 الفترة من أول فبراير 2021 إلى أخر يناير 2022 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 20/1/2022 وتسجيلهم وإجراءالكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 3/2 حتى 19/2/2022 .

ثانيا : المؤهلات فوق المتوسطة :

مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من جميع السنوات حتى عام 2001 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس 2021 حتى أخر يناير 2022، كذا مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من مواليد 2002 خريجى العام الدراسى 2020/2021 الفترة من أول فبراير 2021 إلى أخر يناير 2022 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 10/2/2022 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من20/2 وحتى 23/2/2022 .

ثالثا : المؤهلات المتوسطة :

مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيه) عام 2002 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2020/2021 ، وكذا مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيه) عام 2001 وما قبلها من خريجى العام الدراسى 2020/2021 ، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 25/12/2021 ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 9/1 وحتى 2/2/2022.

رابعاً: غير ذوى المؤهلات (العاديين):

مواليد اشهر (أبريل / مايو / يونيه) عام 2002 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 16/2/2022، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 24/2 وحتى 9/3/2022.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من غير ذوى المؤهلات (العاديين) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز/التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين) .