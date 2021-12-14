«شيفاكم في كل حاجة بعملها»..دنيا سمير غانم تتذكر والديها بكلمات مؤثرة

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وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة لوالديها الراحلين، الفنان سمير غانم، وزوجته الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، معربة عن اشتياقها لرؤيتهما.

دوت الخليج يرصد رسالة دنيا سمير غانم لوالديها الراحلين

وكتبت دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، مرفقا صورتة والديها: “ شايفاكم أدامي في كل حاجة بعملها في حياتي، بحبكو أوي ووحشتوني، وهفضل عايشة بكل الحب اللي شفته منكم، رب أرحمهما كما ربياني صغيرًا”.

دنيا سمير غانم تغني لأول مرة بعد وفاة والديها

واستطاعت دنيا سمير غانم أن تخطتف قلوب محبيها، بعودتها مرة أخرى لممارسة حياتها الطبيعية، والتي بدأتها بتخليها عن الأسود خلال احتفالية «قادرون بإختلاف» الذي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم، وبدأ رواد السوشيال ميديا في تداول صورها بشكل كبير.

كما قدمت أول عمل غنائي لها، بعد رحيل والديها خلال إحتفالية «قادرون بإختلاق» لذوي الهمم، بالتعاون مع شباب من ذوي الهمم،وقامت ايضا بترجمتها بلغة الإشارة، لتكون هذه المشاركة هي الثانية لها حيث شاركت من قبل فى إحدى الاحتفالات التى أقيمت لـ «قادرون باختلاف»، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم التعازى لها فى رحيل والديها.

إنطلاق مبادرة قادرون بإختلاف بتغطية من إيمان الحصري

هذا وأُقيمت صباح اليوم الأحد، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بذوي القدرات الخاصة وإنجازاتهم، بحضور رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي وبمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

و قدمت الإعلامية المصرية إيمان الحصري احتفالية «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة ومشاركتها في تقديم حفل افتتاح طريق الكباش.

وقدم الفنان المصري مصطفى شعبان فقرة إنجازات سفراء الحلم، وذلك خلال احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، كما شارك فيها الإعلامي المتميز شريف مدكور.