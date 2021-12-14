«الإسكان»: إصدار 19 قرارًا إداريًا لإزالة التعديات في الساحل الشمالي

/666017/الإسكان-إصدار-19-قرارا-إداريا-لإزالة-التعديات-في-الساحل-الشمالي
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 19 قرارا إداريا جديدا لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة ببعض قطع الأراضي الكائنة قبلي وبحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي تحت ولاية جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، وتم التأكيد على أجهزة المدن الجديدة والجهات التابعة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، تطبيقا للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.
دوت الخليج
التعدي بالبناء بدون سند قانوني
وتنوعت التعديات ومخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة، بين التعدي بالبناء بدون سند قانوني، أو الحصول على تراخيص على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمثلت في إقامة مبانٍ "أرضي + أول" وأرضي فقط ومحال وأسوار وأنشطة مخالفة ببعض قطع الأراضي الكائنة قبلي وبحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، ومخالفة بناء بإحدى القرى السياحية، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.
ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.
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