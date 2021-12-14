/666018/خيمة-تمريضية-وندوة-صحية-لطلاب-جامعة-سوهاج

شارك صباح اليوم الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات افتتاح الخيمة التمريضية التوعوية السنوية التي تنظمها كلية التمريض بجامعة سوهاج، أمام مقر كلية التربية بالحرم الجامعي الجديد ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كان ذلك بحضور الدكتور خالد عبداللطيف عمران، عميد كلية التربية، والدكتورة يسرية السيد، القائم بعمل عميد كلية التمريض، ووكلاء الكليات، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

أكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، أن جامعة سوهاج تسعى سعياً كثيرا لأداء دورها الخدمي والتوعوي في نشر مفاهيم الرعاية الصحية الأساسية والإسعافات الأولية، وايضا تشجيع الأفراد على تعلمها بشكل صحيح.

وأشار عبد الخالق إلى أن التدريب على الإسعافات الأولية يقلل من حدة الإصابات الخطرة ويرفع احتمالات البقاء على قيد الحياة للمصابين، كما تمثل أبسط أساسيات الرعاية الصحية للمرضى لدى تعرضهم لحوادث طارئة فى الطرقات والمنازل والعمل وغيرة.

خيمة تمريضية وندوة صحية في جامعة سوهاج

وقال الدكتور خالد عبداللطيف، إلى أنه تم تنظيم ندوة صحية توعوية بالاشتراك مع كلية التمريض بجامعة سوهاج لتدريب طلاب كلية التربية على مبادئ الإسعافات الأولية، وتعريفهم بالمعلومات والتدريبات العملية للطلاب في التعامل مع مختلف الحالات المرضية، موضحاً أن الندوة تضمنت مبادئ ثقافة الاسعافات الأولية والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالثقافة الصحية لكافة أفراد المجتمع، كما شملت معلومات عن كسور الأسنان وطريقة الإسعاف.

وأشارت الدكتورة يسرية السيد، أن كلية التمريض تحرص على تنفيذ فعاليات الخيمة التمريضية بشكل مستمر سنوياً، حيث تم تجهيز الخيمة بمعدات الفحص الطبي المختلفة لتدريب الطلاب وجميع منتسبي الجامعة على المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية، من أجل تعزيز قدراتهم على القيام بالتصرف المناسب عند الحاجة أو في حالة تعرض أحد زملاءهم لحادث طارئ.

يذكر أن البرنامج التدريبي للخيمة اشتمل على الكسور بأنواعها، لدغات العقارب والثعابين، السموم، الانعاش القلبي الرئوي، قياس العلامات الحيوية " قياس الحرارة، قياس النبض وضغط الدم"، الحقن بأنواعه، النزيف، الإغماء وفحص الثدي الذاتي.

محافظ سوهاج ينعي شهيد سيناء ابن قرية الحلافي بالبلينا

يذكر أن محافظ سوهاج أمس نعى ببالغ الحزن والأسى الشهيد مجند " راكان جمال أحمد " ابن قرية الحلافي بمركز البلينا، والذي استشهد في سيناء، معربا عن خالص العزاء لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد أناب محافظ سوهاج اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة؛ لاستقبال جثمان الشهيد اليوم بمطار سوهاج العسكري، بحضور العميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، ومرافقة جثمان الشهيد حتى مثواه الأخير .