أسعار العملات القديمة فى مصر ، الكثير من متداولي «العملات» المعدنية والورقية القديمة يبحثون عن أسعارها فى السوق خلال الفترة الحالية.

دوت الخليج

وتدخل العملات القديمة فى مصر دائرة اهتمام المواطنين الذين يميلون إلى شراءها، حيث أن لديها طابع خاص ومميز، كما أن لديها الكثير من العشاق الذين يحرصون على تداولها.

أسعار العملات القديمة فى مصر

ويكثر تداول العملات القديمة فى سوق العملة من حين إلى آخر، حيث يتضاعف الإقبال على شرائها.

وخلال الساعات الماضية شغل موقع البحث جوجل الكثير من عمليات البحث المتكررة بشأن أماكن بيع وأسعار العملات القديمة.

وأحيانًا تتجاوز أسعار تلك العملات القديمة حدود المنطق حيث أن من يقوم بشرائها يتميز بطابع خاص، كما أن المزايدة عليها تكون كبيرة من خلال المواقع الإلكترونية.

ارتفاع أسعار العملات القديمة

ورغم أن حدود المنطق تفرض على أن يكون سعر العملة القديمة من 50 إلى 300 جنيه، إلا أن المتداول فى سوق العملة أكثر من ذلك بكثير، حيث تصل إلى 700 أو 800 جنيه.

وشهدت أسعار العملات القديمة خلال الأسابيع الماضية قفزة كبيرة إلى الأمام حيث إنها وصلت إلى سعر 3 آلاف جنيه، وهو ما لم يكن متاح من قبل.

والقياس فى بيع العملات القديمة هو عمرها التاريخي ، ومن الواضح أيضًا ارتفاع أسعار العملات الورقية عن العملات المعدنية.

ومن العملات الورقية التى شهدت ارتفاع خلال الفترة الماضية هو ريال السلطان فؤاد والذى ارتفع سعرها إلى 100 ألف جنيه,