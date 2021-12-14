/666020/أحمد-رمزي-يتقدم-ببيان-عـاجـل-لوزيرالتعليم-حول-واقـعة-تسمم-الطلاب-بمدرسة-صلاح-الدين-الأيوبي

تقدم النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول واقعة تسمم عدد (٦٠) طالب بمدارس ( صلاح الدين الأيوبي- سمير عقرب - الشيماء - النهضة ) بمنطقة تفتيش وردان التابعة للإدارة التعليمية بمنشأة القناطر - محافظة الجيزة، بسبب الوجية المدرسية، حيث تم نقل حوالي ( ٤٨ )طالب بإحدي المستشفيات الحكومية فيما تم نقل (15) طالب آخرين بإحدى المراكز الخاصة بقرية منشأه القناطر، موضحا أنها ليست الواقعة الدولي حيث قد تعرض عدد (۱۳۸) من ابنائنا الطلاب بمحافظتي ( قنا - اسيوط ) بتاريخ ۲۱/۱۱/۲۳، ۲ – أي أن الواقعه قد تكررت خلال 3 يوما فقط ولم يتم إتخاذ أي إجراءات للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائب أحمد رمزي ببيان عاجل لوزير التعليم وأوضح النائب أحمد رمزي، فى البيان المقدم منه إن الواقعة كاشفة بحد ذاتها عن إهمال جسيم برقي إلى مرتبة الجريمة في حق المواطنين ومقدرات الدوله ، وتقتضي محاسبة المسؤولين في أسرع وقت وذلك حفاظاً على أرواح أبنائنا الطلبة ولضمان عدم تكرار تلك الواقعة مرة أخرى . هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

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