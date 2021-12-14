/666023/النائب-أيمن-محسب-بدء-المرحلة-الثانية-من-إعمارغزة-ترجمة-لاهتمام-القيادة-السياسية-بالقضية-الفلسطينية

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولى القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا، فهى دائما حاضرة فى كافة المحافل الدولية، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل امتد ليشهد إعادة إعمار قطاع غزة وإعلان بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار القطاع، وفقا لما سبق وتم الإعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية بشأن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب أيمن محسب بشان بدء المرحلة الثاية من إعادة اعمار غزة إعادة إعمار غزة وأضاف محسب، أن الدولة المصرية لم تتوانى يوما عن نصرة القضية الفلسطينية، حيث واصلت دفاعها ومساندتها للشعب الفلسطيني، وكافة التحركات المصرية على الصعيد الإقليمي هى فى الأساس تحقق الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، بالإضافة لحشد الدعم العربي من أجل إنهاء الجمود الذي لاحق القضية ولهذا فإن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على دعم القضية بمختلف الاتجاهات. وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تدعم وتساند القضية، ولعل مبادرة الإعمار كانت بمثابة رسالة قوية للخارج بأن مصر تعتبر هذه القضية أولوية قصوى، لكونها من ثوابت السياسة المصرية لاستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

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