«المرض النفسي»..محور أحداث فيلم «العيل» لـ أحمد حلمي

/666024/المرض-النفسيمحور-أحداث-فيلم-العيل-لـ-أحمد-حلمي

انتهى الفنان أحمد حملي من تصوير نصف مشاهده بفيلم «العيل»، والذي يقوم من خلاله بعرض شخصيتين مختلفتين، أحدهما يناقش من خلال المرض النفسي.

دوت الخليج يرصد دور أحمد حلمي خلال أحداث فيلم العيل

ويجسد أحمد حلمي، خلال فيلم «العيل» دور مريض نفسي يقع فى العديد من المشاكل فى إطار كوميدى، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان أحمد حلمي وأحمد مالك، كلا من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب واحمد مالك بجانب حلمى، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

أخر أعمال أحمد حلمي السينمائية

يذكر أن آخر أفلام أحمد حلمى فى السينما هو “خيال مآتة" والذى تم عرضه فى 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وشاركه البطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، سامى مغاورى ومحمود الليثى.

منى زكي تجتمع بأحمد حلمي في عمل سينمائي جديد

وكانت كشفت الفنانة منى زكي عن تعاونها خلال الفترة القليلة القادمة مع زوجها الفنان أحمد حلمي في عمل سينمائي جديد من المقرر انطلاق تصويره قريبا، وذلك أثناء حديثها عن علاقتها بأحمد حلمي خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة.

وتعاون الفنان أحمد حلمي مع منى زكي في العديد من الأعمال السينمائية أولهم فيلم عمر 2000 الذي قام ببطولته خالد النبوي ومنى زكي، وقدم حلمي وقتها في العمل دور صغير، خاصة أنه كان مازال في بداية مشواره الفني، وهو من تأليف وإخراج أحمد عاطف.

وتدور قصة الفيلم حول عمر صديق يطلب من صديقه أن يدفنه حيًا ليتخلص من همومه وعدم قدرته على بلوغ آماله، وأثناء نومه توقظه الفتاة بيبو فيتصور أنه مات، ويبدأ معها رحلة غرائبية تكشف عن الكثير من أزمات الجيل الحالي.

وفي نفس العام قدما أحمد حلمي ومني زكي فيلم “ليه خلتني أحبك”، ما أخر أعمالهم معا فكانت الفيلم الرومانسي “سهر الليالي”، من بطولة شريف منير،حنان ترك، علا غانم، فتحي عبدالوهاب، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وحقق العمل نجاح كبير على المستوى الجماهيري والنقدي، وتأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة.