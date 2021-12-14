لتشجيعهم وتسويق منتجاتهم..النائبة ميرفت عازر تطالب بإقامة معارض سنوية للتعليم الفني والتقني 

/666026/لتشجيعهم-وتسويق-منتجاتهمالنائبة-ميرفت-عازر-تطالب-بإقامة-معارض-سنوية-للتعليم-الفني-والتقني

قالت النائبة ميرفت عازر نصر الله، إن موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، من حيث المبدأ يهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني مما يتفق مع متطلبات سوق العمل وخلق فرص عمل للشباب.

دوت الخليج

التعليم الفني والتقني

وأضاف "عازر" في تصريحات لها، اليوم، أن مشروع القانون يهدف كذلك إلى زيادة التنمية الاقتصادية ونشر الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تتفق مع رؤية القيادة السياسية وجمهوريتنا الجديدة، ولكن يتطلب لذلك أن تكون معايير الجودة تتماشى مع المعايير الدولية ليستطيعوا منافسة السوق العالمي.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يجب دعم هذه المدارس بأحدث الأجهزة والمعدات ذات التقنية العالية لموا كبة التطوير التكنولوجي في العالم، وكذلك تطوير وتدريب المدربين على أحدث الأساليب التكنولوجية بحيث تكون لديهم تقنية عالية من الخبرة والمهارة.

وطالبت "عازر" بوجود نظام التحفيز والتشجيع للتعلم الفني ومنها على سبيل المثال إقامة معارض سنوية لتسويق منتجاتهم، وتسليط الضوء عليها من قِبل وسائل الإعلام لعمل التوعية اللازمة لتحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني والإعلان عن منتجاتهم لتحفيزهم وصرف حوافز مادية رمزية، وتطبيق معايير الجودة والانضباط على أرض الواقع.