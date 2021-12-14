طالب أزهري يفوز بالمركز الأول للمسابقة العالمية للقرآن لذوي الهمم - فيديو

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فاز الطالب سعد نادي جابر محمد، بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بالمركز الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، فئة ذوي الهمم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل طالب أزهري بالمركز الأول للمسابقة العالمية للقرآن لذوي الهمم

المسابقة العالمية للقرآن لذوى الهمم

ولد الطالب سعد نادي جابر، بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، ولشدة حبه للتلاوة وقراءة القرآن، وجمال صوته وحسن أداؤه، لقب بالشيخ عبدالباسط عبدالصمد.

بدأ نادي، حفظ القرآن الكريم وعمره 5 أعوام، بمساعدة والده ووالدته وبفضل جده لأمه، والذي كان يعمل محفظًا للقرآن، وعدد من المشايخ، وأتمم الحفظ كاملًا في الثامنة من عمره، والتحق بالأزهر الشريف؛ نظرًا لحبه الشديد للدراسة به ولمواده الشرعية، ثم أتم حفظ القرآن بجميع القراءات السبع في الثانية عشر من عمره، وتطوع ليكون إماما في الصلاة وأداء بعض خطب الجمعة بمسجد بجوار منزله.

ونشأ في منزل يحفظ كتاب الله كان له الأثر في حياته، حيث حصل على المركز الثاني بالشهادة الإعدادية بالأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، والثاني في الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، وكرمه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.

ومن المقرر أن تختتم وزارة الأوقاف، غدا، فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي بدأت السبت الماضي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.