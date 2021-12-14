/666030/اقتصادية-النواب-مزارعو-الصعيد-لن-يقبلوا-إلا-برفع-سعر-توريد-طن-قصب-السكر-بألف-جنيه-وعلى-الحكومة-الاستجابة

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن مزارعى الصعيد لن يقبلوا إلا برفع سعر توريد قصب السكر بألف جنيه مطالباً من الحكومة الاستجابة الفورية لمطالب مزارعى قصب السكر بمحافظات الصعيد نظراً للارتفاع الكبير فى مستلزمات زراعات قصب السكر اضافة الى أنه من المعروف أنه من المحاصيل السنوية اضافة الى نجاح مزارعى قصب السكر فى مساندة ودعم جهود الدولة للحد من استيراد السكر.

دوت الخليج يرصد تعليق اقتصادية النواب بشأن اسعار قصب السكر

اسعار قصب السكر

وأعلن " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم تأييده التام للمذكرة التى تقدمت بها تقدمت بها جمعية القصب لمختلف المؤسسات بالدولة مؤكداً أنه قرأ هذه المذكرة والمبررات التى جاءت بها لتحديد سعر عادل لتوريد قصب السكر بشرط ألا يقل عن ألف جنيه للطن ليتم تعويض مزارعى قصب السكر عن الخسائر التى لحقت بهم فى السنوات الماضية.

وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد تأييده واتفاقه مع المهندس أحمد عبد العظيم رئيس جمعية القصب بأنه طالب فى المذكرة بزيادة سعر طن قصب السكر الى 1000 حنيه بعد الارتفاع الجنوني فى اسعار مستلزمات الانتاج والعمالة خاصة سعر طن قصب السكر ثابت منذ فترة طويلة عند 720 جنيها للطن برغم وصول شيكارة الاسمدة في السوق الحر الي لأكثر من 400 جنيه وكان أعلى سعر للشيكارة الواحدة من الاسمدة منذ ثلاث سنوات في السوق الحر 280 جنيها.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد أن محصول قصب السكر يعتبر واحداً من أهم المحاصيل الاستراتيجية لمزارعي قصب السكر الذى لايمكن الاستغناء عنه خاصة أنه ينتج ما يزيد عن مليون طن سكر سنويا ويصنع منه اكثر من 20صناعة أخرى غير السكر منها ” الخشب الحبيبي والميثان والورق والعسل الاسود والعطور وغيرها، مطالباً من الحكومة الاهتمام بدعم ومساندة مزارعى هذا المحصول بمحافظات ومدن ومراكز وقرى الصعيد مطالباً من الحكومة الاهتمام بمثل هذه المحاصيل الاستراتيجية وتقديم جميع انواع الدعم والمساندة لمزارعي قصب السكر بمحافظات الصعيد لوطنيتهم وحرصهم على الاستمرار فى زراعة هذا المحصول لتلبية احتياجات السوق المحلى من سلعة السكر.