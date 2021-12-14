السفارة المصرية فى بوركينا فاسو ترعى حفل تخرج طلبة الماجستير

جدة - نرمين السيد - قامت السفارة المصرية فى واجادوجو برعاية حفل تخرج طلبة الماجستير لفرع الجامعة الدولية للغة الفرنسية لخدمة التنمية الإفريقية "سنجور"، بمقر المدرسة الوطنية للمالية ENAREF التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والتنمية البوركينية.





وألقى السفير إبراهيم عبد العظيم الخولى، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوركينا فاسو، كلمة أكد فيها الدعم الكبير الذى تقدمه مصر منذ أكثر من ثلاثة عقود لجامعة "سنجور" واحتضان مقرها بمدينة الإسكندرية وكذلك تقديم مقر جديد لها بمدينة برج العرب الجديدة.

واستعرض السفير المصرى تطورات الجهود المصرية فى مجاليّ التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى العلاقات الثقافية والتعليمية والفنية المصرية البوركينية وعدد المنح الدراسية والدورات التدريبية المختلفة المُقدمة بمصر للطلبة البوركينيين، فى إطار اهتمام مصر المتواصل بالكوادر فى قارتنا الإفريقية.