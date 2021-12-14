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وألقى السفير إبراهيم عبد العظيم الخولى، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوركينا فاسو، كلمة أكد فيها الدعم الكبير الذى تقدمه مصر منذ أكثر من ثلاثة عقود لجامعة "سنجور" واحتضان مقرها بمدينة الإسكندرية وكذلك تقديم مقر جديد لها بمدينة برج العرب الجديدة.
واستعرض السفير المصرى تطورات الجهود المصرية فى مجاليّ التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى العلاقات الثقافية والتعليمية والفنية المصرية البوركينية وعدد المنح الدراسية والدورات التدريبية المختلفة المُقدمة بمصر للطلبة البوركينيين، فى إطار اهتمام مصر المتواصل بالكوادر فى قارتنا الإفريقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة المصرية فى بوركينا فاسو ترعى حفل تخرج طلبة الماجستير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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